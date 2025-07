Una cara y dos cruces para el Valencia

Juan Carlos Valldecabres Valencia Lunes, 21 de julio 2025, 01:02 Comenta Compartir

Todos se quieren quedar. Por supuesto. En Valencia se vive muy bien y el Valencia CF, pese a todo, es un equipo que algún ... día debe despertar. Da gusto jugar en Mestalla y la afición idolatra a los futbolistas. No a todos o mejor dicho no siempre. En ocasiones la toma con algunos cuando estos no están todo lo finos que deberían estar. Pasó por ejemplo esta pasada temporada cuando se escucharon algunos silbidos a Pepelu, pero también sobre todo con alguna acción de Hugo Guillamón cuando le tocó jugar.

Desde luego, este primer amistoso del verano ha dejado una cara y dos cruces. La cara correspondería a Comert, que vuelve a ponerse la camiseta valencianista tras su 'destierro' a Valladolid. Viene el suizo con intención de quedarse en la plantilla blanquinegra y no tener que hacer las maletas. Tiene un hándicap en contra: acaba contrato el verano que viene. Comert (4-2-1998) cumplió en ese duelo veraniego ante el Castellón, quizás con una nota superior al de la media del resto de compañeros. No es que esa media fuera muy alta -más bien bastante baja-, pero con las incógnitas que hay en defensa, lo cierto es que Comert tuvo un papel bastante aceptable. Habrá que ver no obstante cómo evoluciona en los siguientes amistosos, porque cada partido es una prueba de fuego para él. La temporada pasada, en Pucela y en una posición que habitualmente no es la suya -ya que jugó de pivote-, Comert acumuló entre Liga y Copa 1.981 minutos.Más del doble de lo que fueron capaces de jugar tanto Hugo Guillamón como Cenk. El primero en el Valencia y el segundo en el Valladolid. Si Comert se puede decir que fue la cara contra el Castellón, Guillamón y Cenk representaron la cruz. Tanto uno como otro no se llegaron ni tan siquiera a vestir, un claro mensaje de lo que quiere de ellos Corberán. Prefirió echar mano de dos canteranos antes que darles una oportunidad. Noticia relacionada Corberán tiene al Valencia dormido ¿Es justo que un canterano como Guillamón esté pasando por esta angustiosa situación? Con los poderes que se le han otorgado a Corberán, no hay debate posible. El entrenador ha señalado el camino de salida a un valencianista que llegó a ser mundialista pero que se ha ido apagando en los últimos tiempos. Hugo Guillamón (31-1-2000) tiene una ficha importante porque así lo decidió el Valencia en su última renovación. No va a ser fácil encontrar una fórmula para que salga. Es su último año de contrato. Es curiosamente el que menos ha jugado de los tres futbolistas citados: 769 minutos entre Liga y Copa tuvo esta última campaña. Pasó de ser un central, internacional en todas las categorías inferiores, a un pivote para el centro del campo gracias a la reconversión por la que apostó Bordalás. ¿Y Cenk? Este sí que es un problema que arrastra desde hace ya bastante tiempo el Valencia. Un fracaso desde el primer momento, por aquellos 5 millones en los que se cifró su compra. El turco termina en 2028 como valencianista y volverá a salir este verano. Jugó en el Valladolid algo más que Guillamón (846 minutos) pero Corberán no lo quiere en su defensa.

