Corberán tiene al Valencia dormido

Carlos Corberán, que tantos parabienes reunió durante los últimos meses cuando despertó al equipo, resulta que dos semanas después de empezar los entrenamientos, vuelve a ... tener al Valencia dormido. Sólo dos equipos de Primera -además de los valencianistas, el otro es el Betis- han perdido su partido en este inicio de pretemporada. Ese 1-2 del sábado contra el Castellón no es motivo de alarma, pero sí tiene la suficiente importancia para adoptar las medidas correctoras necesarias para que no vuelva a darse un patinazo de ese calibre.

Y no porque el rival sea de categoría inferior, que lo es, sino por las propias sensaciones que ofrecieron los valencianistas, que cuando pasa un accidente de este calibre siempre suelen escoger la misma versión como conclusión: lo importante es que se vaya cogiendo el ritmo. El problema es que el Valencia no sólo careció de ritmo, también de ideas. Y eso es lo que a Corberán, siempre tan pulcro en su trabajo, le provocó no pegar ojo en la noche del sábado a domingo. Todavía hay una larga lista de tareas pendientes que mejorar si no quiere estrellarse en el Naranja contra el Torino y, ya de verdad, en el primer partido de Liga frente a la Real Sociedad en Mestalla.

Segundo amistoso, obligados a ganar al Leganés

Si el Castellón, que aspira a mantenerse en Segunda, pasó por encima de los valencianistas este sábado, ¿qué pasará cuando se enfrenten a uno que aspira a subir a Primera? El miércoles, nuevo desafío en el Antonio Puchades. Esta vez, el Valencia se las verá con el Leganés que dirige Paco López.

Resulta curioso pero lo que tendría que ser un calendario elaborado para entonarse, se ha convertido tras el primer traspiés en un estrecho callejón a las primeras de cambio, con la obligación ahora de ganar como sea en el segundo partido. La suerte que tiene el club es que la campaña de pases se ha cerrado con un éxito abrumador y la venta de abonos ya no depende de los fichajes que se hagan o de la ilusión que despierte el equipo.

Ron Gourlay, atascado y la ausencia de fichajes

Debutó Raba, pero no Agirrezabala. Son las dos únicas caras nuevas que han entrado este verano en un vestuario que ha aligerado peso. Es evidente que el Valencia tiene frentes abiertos que resolver todavía. Que las contrataciones se hagan en los últimos días de mercado tiene también sus consecuencias. Cuando Corberán fue preguntado al respecto meses atrás, el de Cheste restó importancia a este hándicap, asumiendo que con Meriton la cosa se iba a retrasar, como por desgracia ocurre en los últimos años.

A Ron Gourlay se le va a tener que someter a juicio cuando se cierre el mercado, tanto por lo que sea capaz de traer como por el momento que escoja para ello. LaLiga empieza el 16 de agosto pero hasta que se acabe el plazo de fichajes se habrán disputado tres encuentros (ante Real Sociedad, Osasuna y Getafe).

La portería. ¿Qué hará Dimitrievski?

Se ha traído a uno para que sea titular (Agirrezabala) y se espera que encuentre destino otro (Dimitrievski) que se firmó precisamente para que fuera titular cuando se marchara Mamardashvili. El macedonio tiene la sartén por el mango. Al guardameta le queda un año de contrato y el sábado fue el jugador más destacado del Valencia. Cristian Rivero tiene la esperanza de quedarse como segundo. La cuestión de la portería todavía está por resolver. Una tarea más para la dupla Gourlay-Corona.

Dos ventas: Mosquera y Yarek; Copete, a la espera

Pero la lista de tareas que tiene encima de la mesa el escocés no es corta y lo peor es que pasan los días y no hay movimientos de entrada. 24 millones han entrado por Yarek y Mosquera. Comert gana enteros para quedarse pero el Valencia tiene en el aire la contratación de José Copete (Écija, 10-10-1999), a quien le ha ofrecido doblar -2 millones- lo que actualmente cobra en el Mallorca, que solicita 4 millones para dejar marchar al central, que comparte agencia de representación con Julen Agirrezabala. La propuesta inicial del Valencia ronda los dos millones, consciente de que el jugador acaba en 2026 y es la última opción de sacarle rentabilidad.

Posición de pivote y el vacío que deja Barrenechea

Uno de los grandes problemas que exhibió el Valencia contra el Castellón fue la falta de criterio a la hora de sacar el balón. Ni funcionó la dupla Javi Guerra-Lucas Núñez ni se mejoró como se creía que iba a mejorar con Pepelu y Almeida. La aspiración hace ya bastantes semanas de quedarse con Barrenechea resultó algo pueril al ver las cifras que ha manejado el Benfica: 3 millones por la cesión y 12 por la opción de compra. El Aston Villa de Emery te puede hacer un favor alguna vez, pero no todos los años.

Otro Sadiq, el gol se cotiza caro

Delante están Hugo Duro y también Alberto Marí. Pero con la lesión, Marí todavía tiene más complicado el verano. No obstante y siempre suponiendo que Javi Guerra no termine saliendo (se ganaría un buen dinero pero habría que recomponer aún más el equipo), el Valencia tiene que acertar no sólo en el centrocampista de cierto peso, sino también en un delantero que aporte goles. El año pasado estaba Rafa Mir y luego se trajo a Sadiq. Eso cuesta dinero. Por Sadiq, por ejemplo, pide ahora la Real una cantidad cercana a 9 millones para colocarlo. Raba, que también tiene relación con gol, viene a ocupar la posición que dejó Iván Jaime.