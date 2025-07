Copete no juega con el Mallorca a la espera de fichar por el Valencia El central sevillano no ha disputado ningún minuto en el amistoso de los de Arrasate frente al Sant Andreu, mientras ambos clubes siguen negociando el traspaso

Mientras tanto, tanto los valencianos como los baleares siguen preparándose de cara a la nueva temporada. Tal y como se evidenció en el primer amistoso de los de Corberán ante el Castellón, con derrota por 1-2, Tárrega y Diakhaby parecen ser los únicos centrales que cuentan para el técnico, con las incógnitas de Cömert y Özkacar aún sin resolverse. Por parte del conjunto bermellón, su último amistoso ante el Sant Andreu ha despertado esperanzas en la afición blanquinegra. Y es que Copete, con la firme intención de fichar por el Valencia, no disputó ni un solo minuto, a la espera de que se concrete su llegada a Mestalla.

Tras la marcha de Mosquera rumbo al Arsenal y la de Yarek al PSV, el Valencia necesitaba moverse en el mercado de centrales. Y parece que lo está haciendo. Después de analizar varios nombres sobre la mesa: Mario Hermoso, Zouma, Doehki..., el elegido fue Copete, defensa del Mallorca de 25 años. El primer paso ya se dio: escoger quién sería uno de los refuerzos en la zaga. Con el nombre consensuado con el técnico, el Valencia consiguió convencer al jugador y alcanzar un acuerdo en el que quedaría vinculado al club con un sueldo que rondaría los dos millones de euros. Tras obtener el «sí» del futbolista, el siguiente paso fue enviar una oferta al Mallorca. La primera intentona de Gourlay fue de dos millones de euros por el andaluz, una propuesta que no tardó el club mallorquín en rechazar al considerarla insuficiente respecto a sus pretensiones. Cuatro millones es la cifra que han fijado los de Son Moix, un precio que en Mestalla consideran elevado si se tiene en cuenta que el contrato de Copete finaliza la próxima temporada. Desde el club, conscientes del interés de otros equipos, como el Betis, en hacerse con los servicios del central, siguen estudiando una nueva oferta que pueda satisfacer los intereses del conjunto balear.

Corberán necesita centrales ya

Los movimientos en el mercado de fichajes del Valencia se están demorando, y eso no gusta a Corberán. Con Mosquera y Yarek ya fuera del equipo, y las dudas que genera Cömert, quien, aunque no entra en los planes de Corberán, aún podría seguir en la plantilla, la defensa del Valencia se encuentra en una situación delicada. A ello se suma el caso de Cenk, que ni siquiera fue convocado en el primer amistoso ante el Castellón, a diferencia de su compañero en el Real Valladolid, que sí jugó 45 minutos. Todo ello refuerza la preocupación del técnico respecto a la falta de efectivos fiables en la zaga. Con Tárrega en medio de una renovación, en la que ha rechazado la primera oferta, aunque su futuro en el conjunto de Mestalla no parece en peligro, Diakhaby es el único defensor que convence plenamente al míster. Mientras se resuelve la operación Copete, y a falta de 24 días para el debut liguero frente a la Real Sociedad en Mestalla, Corberán tendrá que afrontar el segundo amistoso de la pretemporada frente al Leganés, hoy a las 20:00 horas en el estadio Antonio Puchades, sin los refuerzos que exige.