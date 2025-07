Guillamón y Cenk no cuentan para Corberán

Mientras el Valencia sigue trabajando en renovaciones, fichajes y ventas, Corberán continúa poniendo a tono a la plantilla con la mirada puesta en el inicio ... de LaLiga, el 16 de agosto ante la Real Sociedad en Mestalla. El día de ayer, Valencia y Leganés se volvieron a ver las caras en un terreno de juego, como ya sucedió en dos ocasiones la pasada temporada. El encuentro tuvo varios detalles a destacar, como la vuelta de Paco López a la ciudad. El técnico pepinero estuvo al frente del Levante durante cuatro años y fue destituido a finales de 2021 tras una mala racha del equipo, que lo posicionó en descenso y acabó consumando la pérdida de categoría. Otro que se encontraba ante un conocido era Dani Raba. El primer fichaje del conjunto de Mestalla para el próximo curso recaló en Valencia después de descender con el Leganés y rescindir contrato con los madrileños.

Tras los 90 minutos y la ausencia no solo de goles, sino de disparos a puerta de ambos equipos, las miradas se centraron en la grada del Antonio Puchades, otra vez llena para ver a los de Corberán. Al principio del encuentro se escucharon insultos y pitos hacia Gourlay por la falta de movimientos en el mercado de fichajes, ya que solo ha cerrado la renovación de Jesús Vázquez desde su llegada. Pese a la tensión entre directiva y afición, hubo otros dos protagonistas en las butacas. Tras dos encuentros disputados durante el verano, ya se empieza a ver la mano dura de Corberán. El técnico de Cheste dejó fuera de la convocatoria a Guillamón y a Özkacar en el enfrentamiento de ayer ante el Leganés, que acabó con 0-0. Al igual que en el primer test de los blanquinegros ante el Castellón en el Antonio Puchades, el vasco y el turco vieron a sus compañeros desde la grada junto a Gourlay y toda la directiva presente. Una decisión que parece clara por parte del exentrenador del West Bromwich Albion: buscar una salida cuanto antes para los dos futbolistas.

La salida de Guillamón parece algo complicada, sobre todo por su contrato, que expira en 2026. Ante la falta de ofertas por el centrocampista y la intención mostrada por el jugador al inicio de la pretemporada de continuar en el Valencia, su marcha no se presenta sencilla. Como ya ocurrió durante la segunda vuelta de la pasada temporada, en la que el mediocentro de 25 años solo participó en seis encuentros, sumando 257 minutos, su rol en el equipo ha sido muy limitado. La intención del club es clara: como Corberán le comunicó al inicio de la pretemporada, no entra en sus planes. Así lo ha confirmado también su ausencia en los dos primeros amistosos disputados por el equipo tras las vacaciones, en los que fue relegado a la grada.

El otro descarte de Corberán es Cenk. A diferencia de Guillamón, el central no conocía al técnico, ya que jugó la temporada pasada en el Real Valladolid, con quien acabó descendiendo. El escaso protagonismo en Pucela y la falta de convicción de Corberán para mantenerlo en la plantilla le abren por completo las puertas de salida del club. El turco llegó al Valencia procedente del Lyon a cambio de 5 millones de euros, tras una temporada cedido en Mestalla en la que demostró parte de su potencial. Sin embargo, a pesar de la apuesta del club por él, no ha logrado rendir como se esperaba y, aunque haya un nuevo técnico, su futuro parece no estar ligado al Valencia.

Gourlay tiene que ponerse las pilas

La llegada del nuevo CEO despertó mucha ilusión en el valencianismo. Con su presencia, parecía que el mercado del Valencia iba a cambiar respecto al de otros años. Con la salida de Mosquera y Yarek, y la incorporación de Julen Agirrezabala y Dani Raba, Corberán sigue enviando señales de ayuda. Tras los dos amistosos en los que el Valencia no ha dejado buenas sensaciones y no ha conseguido aún la victoria, los movimientos desde las oficinas del club se vuelven cada vez más exigentes. A las renovaciones de Diego López, Tárrega y Javi Guerra, sumada la operación de Copete, central del Mallorca, se le añade la urgencia de dar salida a Guillamón y Özkacar. Lo que está claro es que Gourlay tiene que espabilar.