El Valencia sigue atascado y bajo un clima de tensión

Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 23 de julio 2025, 22:28 | Actualizado 22:43h.

Durante la pausa de hidratación de la segunda parte, mientras arreciaban algunos insultos a la directiva del Valencia, comenzó a soñar por megafonía la canción ' ... Love is the air', que compuso Paul Young en 1978. Si no fuera todo tan desagradable, sería un meme perfecto. Lo más serio, y triste, es que el equipo de Corberán fue incapaz, otra vez, de ganar a un equipo de Segunda. Su pretemporada hasta el momento se resume en una derrota contra el Castellón y un empate frente al Leganés. Sí, en pretemporada. Todos lo sabemos. Sí, con nueve jugadores del primer equipo en el once titular para lanzar a puerta una vez en todo el partido. A poco más de tres semanas del arranque de la Liga.

Valencia CF Agirrezabala (Rivero, 62'), Iranzo (Andrés Caro, 70'), Tárrega (Panach, 62'), Comert (Diakhaby, 45'), Jesús Vázquez (Gayà, 45'), Pepelu (Javi Guerra, 45'), Almeida (Lucas Nuñez, 45'), Sergi Tenés (Fran Peréz, 45'), Rioja (Raba, 45'), Pablo López (Diego López, 46'), Hugo Duro (Otorbi, 45') (Gurendal, 83'). 0 - 0 CD Leganés Juan Soriano, Marvel (Sergio, 63'), Jorge Saénz, Miquel (Lalo, 45'), Peña (Figueredo, 63'), Cisse (Álvaro, 77'), Miguel (Andrés Campos, 45'), Duk (Naim, 63'), López (Millán, 45'), Diego (Saime, 77'), Guirao (Pauwels, 45'). Árbitro: Fuentes Molina (Comité valenciano).

Incidencias: 1.500 espectadores en el Estadio Antonio Puchades. La mejor radiografía del estado de nervios general llegó desde la previa. Faltaban pocos segundos para que comenzara el partido en el Antonio Puchades, ya con los dos equipos en el césped, pero todas las miradas estaban puestas en la zona de palco. Allí, la única presencia institucional era la de los embajadores Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Bossio y Miguel Tendillo. Hasta que aparecieron Javier Solís, Miguel Ángel Corona y Ron Gourlay. En ese momento, una decena de aficionados cercanos a ellos arremetieron con insultos personales graves creando un momento de alta tensión que provocó que los miembros de seguridad estudiaran el escenario aunque, por suerte, no hizo falta ninguna intervención. El director general, el deportivo y el CEO de fútbol aguantaron con estoicidad, y sin girar la cabeza a esa zona, unos insultos que se prolongaron durante casi un minuto. En el 19 llegó la segunda protesta, la habitual en los partidos de Mestalla, con el «¡Peter, vete ya!» que fue coreado por la mayoría de los valencianistas presentes en Paterna. Tras la copla, Solís, Corona y Gourlay también tuvieron que escuchar un sonoro «¿Dónde están los fichajes?». Un cántico, por cierto, que se ha repetido en los últimos años en los partidos de pretemporada disputados en el Puchades. La hemeroteca es así de dura en el proyecto de Meriton. Al descanso, lo mismo y con Gourlay mirando con curiosidad pero sin hacer ningún gesto hacia la zona donde llegaban los insultos –que a buen seguro no entendió ninguno porque eran muy específicos del español– y dos actos más cuando regresaron para presenciar la segunda parte y al final. Una situación desagradable, los insultos siempre son condenables, pero que refleja, guste más o menos, la situación de un proyecto deportivo paralizado por Peter Lim. Volviendo al fútbol, la primera parte se resumió en que el único tiro entre los tres palos del Valencia lo realizó Rubo Iranzo en el minuto 28, con la derecha tras una buena internada, pero donde Juan Soriano no tuvo problemas para blocar. Tras un primer cuarto de hora con alta intensidad, el juego se fue espesando hasta convertirlo en un duelo con buenas fijaciones defensivas pero que dejó el mismo gusto amargo que contra el Castellón. Un bagaje muy pobre, con Almeida y Pepelu formando en el doble pivote o Tárrega y Comert en el centro de la zaga, contra un equipo de Segunda. Faltan fichajes, muchos, y ni siquiera están cerradas las renovaciones del central de Aldaia, Javi Guerra y Diego López. Eso le debería preocupar más a Gourley que los insultos. La segunda parte fue aún más pobre, aunque en estos casos tiene un pase porque suele ocurrir en todos los partidos de carrusel de cambios eterno. El gesto de Julen Agirrezabala cuando fue sustituido en el minuto 62 por Rivero fue un poema. Sólo tocó el balón con las manos para sacar.

