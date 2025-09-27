Corberán: «Quiero que el Valencia evolucione cada jornada»

A dos días de enfrentarse al Real Oviedo (lunes, 21:00 horas), el entrenador Carlos Corberán ha hecho el correspondiente análisis previo del partido que ... se puede encontrar. Sin restar importancia al tratarse de un recién ascendido, apela a la capacidad de mejora del colectivo y valora la situación de algunos futbolistas de su plantilla.

- Problemas físicos de Julen Agirrezabala y Foulquier

- Julen venía con alguna molestia desde la pasada semana, no le impidió competir. Esta semana le hemos estado dosificando su carga para que llegue al partido en las mejores condiciones. Algo parecido a la situación de Foulquier, que no entrenó, para que ayer pueda entrenar con normalidad al cien por cien.

- Análisis del Real Oviedo

- El Oviedo es también un histórico de la Primera División española, que ha recuperado la categoría y lo va a hacer con mucha ilusión y ganas. Es un equipo que tiene capacidad. No puedes valorarlo a día de hoy por su posición porque ha jugado contra los tres primeros equipos de la clasificación actual, rivales de gran nivel. En el último contra el Barcelona mostraron una cara competitiva, hicieron gran partido y pusieron en dificultad y problemas tras adelantarse y estando cerca de empatar el partido, con una forma de defender distinta a otros porque tienen referencias de jugadores. También trata de atacar y asociarse, aunque no haya conseguido muchos goles. Independientemente del rival, nosotros lo afrontamos con la mentalidad de ganar.

- Renovación de André Almeida y posibilidad de ser titular

- Todos los jugadores que entrenan y lo hacen bien tienen opción de entrar en el equipo tanto durante el partido o tras el inicio. Hay veces que no es de principio y no porque no creamos, sino por las características o contexto que pide otro futbolista. André al igual que el resto está a disposición. Es un jugador diferente, más de juego que de jugada y cuando está en el campo ayuda a que el resto juegue más porque hace que sea el equipo más asociativo. Nosotros tenemos que encontrar la mezcla entre el juego, la verticalidad, la velocidad y terminar. Él nos ayuda a equilibrar esa mezcla.

- Posicionamiento defensivo tras adelantarse en el marcador

- Hay dos aspectos. Primero el objetivo de ser competitivos de principio a fin y trabajamos para evolucionar con esa capacidad. Está condicionado por lo que también busca el rival. Durante 30 minutos contra el Espanyol fuimos capaces de dominar el ataque, de defender muy poco porque atacamos mucho. En ese tiempo fue capaz de dominar el partido y luego el rival se ajusta, porque una cosa es cómo empezamos y luego cómo se van adaptando los dos. El Athletic fue más dominador, luego ajustamos haciendo un cambio defensivo que hace cambiar lo que estaba pasando.

Ante el Espanyol sucedió a la inversa. Entendimos la respuesta a lo que nos hizo el rival y fuimos capaces a base de insistir, en lugar de marcar a los mediocentros a pasar el 4-3-3 de forma que las ventajas que tenías pasan a ser otras, pudiéndolas o no reconocer el momento; si no, el rival te puede equilibrar o superar. El objetivo es trabajar para que el equipo tenga una respuesta de inicio hasta el final. Sin ninguna excusa tratamos de entender el partido y estar ajustados para superar el rival, sabiendo que esa dificultad forma parte de los partidos.

- Situación e importancia de Diakhaby

- Yo no puedo hablar nunca de lo que va a pasar aquí a final de temporada porque son los rendimientos los que van posicionando nuestros equipos. Diakhaby entró en la jornada 3 con un gran rendimiento, su capacidad de compromiso con el grupo es intachable y al igual que el impacto en los partidos. Tenemos jugadores para ayudar a que el equipo defienda bien, entre ellos él.

- Sistema defensivo y por qué concede tantos disparos

- En el análisis estadístico también va condicionado por los rivales a los que te has enfrentado. Queremos conceder las menos ocasiones posibles y generar las máximas. Cuando más y mejor atacas, menos concedes. Defender bien no solo depende de cómo ataques, sino de distintos conceptos que el partido requiere. Cuando concedemos más de lo que queremos, analizamos, trabajamos, insistimos y nos comprometemos para trabajar con el equipo.

- Satisfacción con el Valencia actual

- Quiero que el Valencia evolucione cada jornada. Mi deseo es siempre que el siguiente partido hacerlo mejor que el anterior, pero sabiendo que el rival es distinto. Cuando juguemos contra un rival que nuestro equipo sufrió con anterioridad, debemos demostrar la capacidad de entender lo que hay que hacer para dominar esa dificultad del juego. Eso consolida que el equipo ha mejorado y evolucionado, porque hasta que no te lo vuelves a encontrar no tienes esa valoración. La insatisfacción o autoexigencia forma parte de mi carácter y el que tenemos como equipo.

- Posible exceso de confianza contra el Real Oviedo

- Si nosotros no analizaremos el rival ni fuéramos profesionales, caeríamos en el error de que un recién ascendido es un equipo fácil o por su situación en la clasificación a día de hoy. Tras 6 jornadas con resultados disparos o el hecho de que el año pasado estuviera en otra categoría, son indicativos de la capacidad competitiva del equipo. Analizamos y observamos lo que nos va a plantear, pero somos responsables que hay que trabajar una mentalidad competitiva sin importar el rival y con la ambición y responsabilidad de ir a ganar cualquier partido.

- Futbolistas destacados del Real Oviedo

Siempre analizamos el colectivo. Los jugadores influyen en ese colectivo. El Oviedo tiene jugadores por fuera, sobre todo un extremo como Hassan con mucha profundidad y desequilibrio y que pese a jugar a pierna cambiada es capaz de hundirte tras recibir en medio del campo y avanzar muchos metros. También cuentan con un jugador como Cazorla, que ya trabajé con él en Villarreal y tiene mucho nivel futbolístico, bien a balón parado. Es un equipo ordenado, con capacidad ofensiva y defensiva y eso hace que el partido lo vivamos con el rigor y exigencia como cualquiera al que nos enfrentamos.