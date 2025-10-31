Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán. J. BERMEJO

Corberán: «La pena es que se equivoque la tecnología que se ha implementado para corregir el error del ser humano»

El técnico del Valencia se queja de la actuación del VAR en el penalti del partido contra el Villarreal, insiste en la necesidad de estar concentrados en el Bernabéu y descarta pensar en las consecuencias si no llegan resultados positivos

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:28

Ser fuertes, concentrados y con ayudas. Así lo ha reiterado una y otra vez Carlos Corberán en rueda de prensa de cara al partido de ... este sábado contra el Real Madrid. El técnico del Valencia ha insistido que este Madrid tiene algunas diferencias con el equipo que dirigía Ancelotti la temporada pasada. Se ha quejado también del error del árbitro en el penalti a Gerard y sobre todo ha señalado al VAR. Por supuesto, no ha entrado en lo que podría pasarle si el Valencia encadena varios resultados negativos en las próximas jornadas.

