Corberán: «La pena es que se equivoque la tecnología que se ha implementado para corregir el error del ser humano»

Ser fuertes, concentrados y con ayudas. Así lo ha reiterado una y otra vez Carlos Corberán en rueda de prensa de cara al partido de ... este sábado contra el Real Madrid. El técnico del Valencia ha insistido que este Madrid tiene algunas diferencias con el equipo que dirigía Ancelotti la temporada pasada. Se ha quejado también del error del árbitro en el penalti a Gerard y sobre todo ha señalado al VAR. Por supuesto, no ha entrado en lo que podría pasarle si el Valencia encadena varios resultados negativos en las próximas jornadas.

¿Puede soñar el Valencia?

Siempre debe soñar cualquier equipo en ir a por cualquier partido y conseguirlo. Aún siendo conscientes del rival, del nivel que tienen y del momento en el que están.

¿Cómo se afronta un partido de estas características? ¿Hay miedo?

Se afronta como cualquier otro partido, haciendo un análisis detallado del rival, viendo sus fortalezas y debilidades. Sacar un resultado positivo contra un rival así exige lo mejor.

¿Cómo maneja la presión para que no ocurra lo mismo que contra el Barça?

Cada partido lo preparamos con la máxima ilusión, centrados en hacer un partido muy bueno en defensa. Tienes que defender muchos momentos y bien pero que nuestra capacidad ofensiva no merme nuestra capacidad ofensiva. Diría tener personalidad y resiliencia. Además de estar organizados tienes. Llevar el Madrid a defender y no sólo a atacar.

¿Se preparan los partidos de diferente forma por la clasificación?

Enfocarnos en conseguir nuestro mejor nivel de rendimiento. Los resultados, normalmente son una consecuencia de cómo rindes. Preparación táctica y mentalmente para hacer el mejor partido posible.

¿Qué Valencia espera en el Bernabéu?

Un Valencia capaz de generar momentos buenos, ojalá los máximos. Que cuando el rival te someta o te ataque, que sea fuerte mentalmente, que tenga mucha ayuda.

¿Primera parte del Villarreal?

Fue una buena primera parte. El Villarreal no defiende ni ataca como el Real Madrid, pero sí me quedo con esa mentalidad de equipo, con esa resiliencia y esa mentalidad.

¿Qué camino debe coger usted para darle la vuelta?

No hay sistemas que garanticen resultados. Creo mucho en la convicción de la plantilla en lo que hacemos. Lo más sencillo es ir a un campo y mostrar las capacidades que tenemos.

Repaso a la enfermería.

Los mismos que estuvieron disponibles contra el Villarreal.

El VAR se equivocó con el penalti a Gerard según el CTA. ¿Le inquieta el tema arbitral?

Es verdad que la afirmación del tribunal de arbitraje está alineada con lo que todos vimos y sentimos em Mestalla. Ahora nos alegra que se nos dé la razón, lo que dijimos era verdad. La acción no fue penalti. Genera dolor porque el Valencia hizo una primera parte y no mereció irse al descanso perdiendo por esa acción, porque tuvo trascendencia en el desarrollo del partido. Eso permitió al Villarreal conseguir un segundo gol.

SI el año pasado tocó la tecla bien, ¿por qué este año la música sale desafinada?

Los resultados condicionan muchísimo las sensaciones y los análisis. No voy a luchar contra esas sensaciones y análisis, me centro en los rendimientos. Si todo fuera tan desafinado el equipo no habría hecho una buena primera parte contra el Villarreal.

Si no consiguen buenos resultados, el equipo se mantendría en descenso. ¿Se plantearía cambio banquillo?

No entendería que un entrenador del Valencia piensen en dos semanas, el compromiso es tan grande que me centro en el partido de mañana dejándome la vida en ello.

¿Cómo se le puede meter mano al Madrid?

Ha sido una semana atípica. Hoy hemos hecho análisis del rival.

¿Tema lo que pueda pasar con el árbitro?

Debemos centrarnos en lo que depende de nosotros. Ser fuertes mentalmente y tener la personalidad de que somos un Valencia competitivo. Confianza absoluta en el papel de los árbitros, deben velar por la justicia de este deporte. El ser humano puede cometer errores, la pena es que la tecnología que está implementada para subsanar el error del ser humano se equivoque, eso es lo jodido

¿En qué cambia el Madrid del año pasado a este?

Mantiene una base similar, la temporada pasada tiene diferencias. El Madrid de Xabi tiene un Madrid más redondo, trata de controlar mejor al rival a través del ataque. Sigue aprovechando la verticalidad propia de los jugadores que tiene y ha aumentado dándole pausa al juego y manteniendo ciertas posiciones que le permite atacar más y mejor. El Madrid usa más pases, eso hace que sea más difícil sacarle contraataques a este Real Madrid. Tiene verticalidad en banda izquierda, en banda derecha gira más el juego. El reto de contraatacar es aún mayor porque ellos se han encargado de someter.

Por Vinícius. ¿Cómo plantearle el partido?

El año pasado en Mestalla fue Foulquier el lateral derecho, en el Bernabéu fue Max Aarons o Mosquera y mañana es un partido para que Thierry se encargue en esa responsabilidad. No es un partido para centrarnos en un jugador. Lo defenderemos bien si constantemente estamos ayudándonos. Es importante tener el foco en nuestras ayudas y fortaleza por encima de cualquier acción del rival.

Xabi ha dicho que tienen el partido en alerta. ¿Cuántas veces ha visto ese partido?

Lo vi las mismas veces que cualquier partido, es verdad que jugamos una forma especial y no le dimos continuidad a esa línea de cinco. Es un precedente que debe darte la confianza de que es posible.

Mbappé ha recibido la bota de oro. ¿Cómo se le para?

Si fuera fácil de parar... nos exige ser un gran equipo con un nivel de tensión competitiva que está por encima de cualquier sistema. Si tienes una desconcentración de milésimas de segundo te puede ganar la espalda.