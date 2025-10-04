Corberán, ante una tormenta que calmar

Carlos Corberán, además de un gran entrenador de fútbol, es un magnífico orador. Así lo de muestra en todas sus ruedas de prensa, donde ... quizá no tiene el estilo de dejar grandes titulares, pero sin duda, no tiene pelos en la lengua para tratar todos los temas de actualidad y explicar las situaciones que rodean al Valencia, que tras la derrota ante el Oviedo, no son pocas. Para empezar, el técnico explicó esas declaraciones que dio tras la remontada vivida en Mestalla en la que señaló con nombres y apellidos a jugadores, lo que desde el entorno se había interpretado como una crítica directa a dichos futbolistas. «Quedé muy sorprendido, porque no es mi estilo señalar públicamente a ningún jugador, porque no creo en eso. Lo que intenté fue hacer un análisis descriptivo y muy detallado de las situaciones que me preguntaron. Se entendió un señalamiento que para mí no lo comparto, porque no era mi intención en ningún momento. Siempre que hay un mal resultado el primer responsable soy yo, y así lo asumimos», dijo ayer en la rueda de prensa previa al partido ante el Girona de este sábado (16:15 horas, DAZN LaLiga).

Después despejó el balón que decía que estaba perdiendo el control del vestuario por esas declaraciones. «Una vez supimos y fui consciente de todo esto, me reuní con los jugadores y hablé con ellos, y estaban tan sorprendidos como yo, saben que no es mi forma de ser. Tenemos la honestidad y confianza para comentarlo, y esa es la forma que tenemos en el staff, una relación sana, basada en la exigencia y la privacidad. Darle detalle a una situación de juego no es hacer crítica a ningún futbolista. Era una cosa más colectiva, por eso nombramos a varios jugadores, nunca una crítica. Cuando el equipo no juega bien, soy yo el culpable. Entonces el primero que asume la exigencia soy yo hacia mí mismo cuando el equipo no juega al nivel que queremos», explicó el entrenador del Valencia.

Posteriormente, apagó el fuego de las críticas al capitán José Luis Gayà por su gesto con la grada. «He hablado mil veces de nuestro capitán y de su valor, y en cuanto a lo ajeno que no tiene que ver con lo futbolístico, nunca he visto en Gayà la intención de hacer una crítica de la afición. El nivel de sentimiento de José por este escudo y lo que representa no puede ser tan grande. Es un jugador importantísimo», comentó sobre el de Pedreguer, que no obstante, arrastra unas molestias físicas y es duda para el partido, por lo que no se descarta que Jesús Vázquez le sustituya. Situación similar a la que se vive en el lateral derecho con Dimitri Foulquier, por lo que también tiene opciones de iniciar Thierry Rendall en Montilivi ante el Girona.

Y es que ante todo este ruido mediático, no se ha hablado apenas de un partido importantísimo, ante un rival directo por la permanencia —si es que ese es el objetivo—, que viene en mala dinámica y que puede servir para cortar de raíz con el runrún generado tras el Oviedo y para marcharse al parón con tranquilidad. «El foco de la plantilla es el partido. Vengo aquí y os contesto con franqueza, porque no quiero que el aficionado del Valencia pueda pensar algo que no existe en el club. Por respeto contesto con sinceridad de las situaciones normales que se viven aunque se interpreten de otra forma. El equipo está entregado y vamos a afrontarlo con el deseo de conseguir un buen resultado. El Girona es un equipo cuyos resultados no han sido a la altura del juego que pueden hacer», sentenció Corberán.

Y es que puede haber revolución en el once inicial del Valencia, y uno de los beneficiados sería el argentino Lucas Beltrán. El delantero llegó sobre la bocina en el cierre del mercado de fichajes, cedido por una temporada desde la Fiorentina, sin opción de compra. El ariete ha estado participando a cuentagotas hasta el momento, con cuatro apariciones como suplente revulsivo en las segundas partes, todavía sin participar en un gol o asistencia. El ensayo que hizo Corberán en el día de ayer hace pensar que el argentino podría disfrutar de su primera titularidad acompañando a Arnaut Danjuma en el ataque. Diego López iría a la banda izquierda y Pepelu sustituiría a Javi Guerra en el doble pivote. Habrá revolución.

Alineaciones probables

Girona FC: Gazzaniga, Rincón, Francés, Reis, Blind, Moreno, Martín, Witsel, Portu, Bryan Gil y Vanat.

Valencia CF: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Diakhaby, Vázquez, Pepelu, Santamaría, Diego López, Rioja, Danjuma y Beltrán.