Carlos Corberán, hablando con sus jugadores en una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna. VCF
Previa del Girona FC - Valencia CF

Corberán, ante una tormenta que calmar

Reválida ·

El técnico del Valencia afronta en Girona un partido para cortar de raíz el ruido del entorno tras la derrota ante el Oviedo para ir al parón con mejor cara

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:21

Comenta

Carlos Corberán, además de un gran entrenador de fútbol, es un magnífico orador. Así lo de muestra en todas sus ruedas de prensa, donde ... quizá no tiene el estilo de dejar grandes titulares, pero sin duda, no tiene pelos en la lengua para tratar todos los temas de actualidad y explicar las situaciones que rodean al Valencia, que tras la derrota ante el Oviedo, no son pocas. Para empezar, el técnico explicó esas declaraciones que dio tras la remontada vivida en Mestalla en la que señaló con nombres y apellidos a jugadores, lo que desde el entorno se había interpretado como una crítica directa a dichos futbolistas. «Quedé muy sorprendido, porque no es mi estilo señalar públicamente a ningún jugador, porque no creo en eso. Lo que intenté fue hacer un análisis descriptivo y muy detallado de las situaciones que me preguntaron. Se entendió un señalamiento que para mí no lo comparto, porque no era mi intención en ningún momento. Siempre que hay un mal resultado el primer responsable soy yo, y así lo asumimos», dijo ayer en la rueda de prensa previa al partido ante el Girona de este sábado (16:15 horas, DAZN LaLiga).

