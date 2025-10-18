Corberán: «Es momento de que todos demos un paso»

Con un lazo rosa con motivo este domingo del día contra el cáncer de mama ha aparecido Carlos Corberán en la sala de prensa de ... la ciudad deportiva. El entrenador del Valencia ha dado un repaso a la situación de los lesionados, del equipo y de Alavés, el rival este próximo lunes en Mendizorroza.

Sobre las bajas

A Diakhaby se unió la lesión de Ramazani y ya en el último partido, aunque estaban disponibles, habían llegado con molestias Foulquier y Ugrinic con problemas en la rodilla. Han intentado hacer un trabajo pero no lo han podido completar. No van a poder estar estos cuatro jugadores.

¿Cómo ve al vestuario?

Estoy satisfecho con el parón, al equipo lo he visto trabajar con responsabilidad.

¿Cómo afecta la clasificación al equipo?

El Valencia va a empezar el partido con determinación y compromiso, con ganas de revertir los resultados. Estoy convencido de ese trabajo y ganas de competir.

Problemas en el balón parado. ¿Se han corregido esos problemas?

El balance se debe hacer con el equipo en competición, ahí es donde se nos tiene que medir. El equipo ha trabajado en todos los frentes, hemos trabajado en ataque, en defensa y a balón parado. Cuatro goles han condicionado los resultados. Hemos matizado detalles. Esos goles no pueden generar psicosis sino aumentar la concentración.

Sobre las protestas de los jugadores en referencia al partido de Miami.

Los capitanes me han hecho consciente de la medida que han tomado. Es una forma de reclamar información y yo la respeto.

¿Qué prioriza a la hora de elegir canteranos?

El vacío se crea en una posición. El tercer jugador de cada posición debe estar compitiendo en el filial. Al tener jugadores cedidos hace que el filial compita con jugadores más jóvenes. Debemos valorar la proyección del jugador y sobre todo la necesidad posicional.

Situación del Valencia ¿es más deportiva o una cuestión mental?

La plantilla es joven pero preparada para ser competitiva. Los resultados en un partido dependen en dos variables: jugar bien y competir bien. Cuando mejor juegas más te acercas al resultado que tú deseas, y cuando compites también. Hay momentos en que tu dinámica se impone al rival pero hay momentos cuando eso no sucede y el rival se puede imponer. El equipo tiene que tener la madurez para saber sufrir y saber competir. Juntarte y pasar juntos esos tramos de partidos que no son ideales.

¿Es momento de que los jugadores den un paso en Mendizorroza?

Es un momento de que todos demos ese paso, que demos lo mejor de nosotros para revertir los resultados últimos.

La situación de Copete

A Copete por suerte no tengo que prepararle, está preparado para asumir ese rol. Que Copete últimamente no haya jugado ha tenido que ver más con el mérito de Diakhaby que por demérito del propio jugador. Hay confianza absoluta en él. No tenemos que prepararle.

Rioja comentó que el equipo necesita continuidad

La continuidad es un reto, es un objetivo. El compromiso de los jugadores está alineado y concienciado. Los buenos momentos hay que tratar de provocarlos y extenderlos. No siempre es posible.

De la lesión de Pablo López

Mandarle los mejores deseos y ánimos. Tuvo una lesión en el descanso de un partido. Tenemos una fe tremenda en él, las dificultades nos ayudan a madurar y estoy seguro de que así será.

El rival el lunes

En su campo es muy competitivo, te exige una entrega absoluta en el partido. Un rival capaz de ser agresivo y presionar, hace cosas bien con la pelota. Como todos los rivales de Primera te exigen dar lo mejor de ti.