Un contratiempo más para el Valencia Tras encadenar una serie de malos resultados, ahora se suma la baja de Diakhaby, que no acudirá a la llamada de Guinea y apunta a perderse por lesión algún partido más de Liga

Eric Martín Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 08:44

Cuando vienen mal dadas, casi todo apunta hacia un cariz plagado de negatividad. El empate en Cornellà y las dos posteriores derrotas ligueras se han traducido en un enorme trago amargo y dosis de cruda realidad para el valencianismo, que confía -o tenía fe de inicio- en que esta temporada se remontara el vuelo. Pero este bache deportivo, donde el colectivo falló ante rivales a priori menores, trae consigo la pérdida de uno de los jugadores más en forma del último mes, como es Mouctar Diakhaby.

El futbolista franco-guineano se retiró a los pocos minutos de dar comienzo el encuentro de Montilivi. Unas molestias en la zona del isquiotibial de la pierna derecha rápidamente hicieron saltar las alarmas. Con los precedentes recientes, no se tentó a la suerte. De inmediato, Diakhaby fue sustituido, a sabiendas de que apuntaba a ser una baja para las próximas semanas.

No ha habido todavía un parte médico del Valencia CF que dé a conocer el diagnóstico exacto del central. Pero después de haber sido examinado al inicio de esta semana en las instalaciones de la ciudad deportiva, tanto el jugador como el cuerpo técnico saben que se verá forzado a parar durante un tiempo. Por tanto, Diakhaby no hará las maletas para sumarse a la expedición de la selección de Guinea. Es uno de los pocos internacionales con los que cuenta actualmente el Valencia. Así, esta semana ya iniciará los ejercicios protocolarios para llevar a cabo una recuperación que le haga perderse los menos encuentros posibles.

Este hecho supone un varapalo importante para el equipo valencianista, que sigue acumulando contratiempos y hándicaps a los que hacer frente. Precisamente, para Diakhaby esta lesión llega en un momento en el que se había afianzado en la titularidad tras arrebatarle el puesto a uno de los fichajes y llamados a ser teóricos titulares, como es Copete. En esa primera alineación desde el inicio, anotó gol contra el Getafe y después, mediante distintas actuaciones sólidas y con buenas prestaciones defensivas, Corberán optó por mantenerlo.

Para el '4' valencianista, sin obviar el jarro de agua fría y el hecho de no poder afrontar los siguientes compromisos internacionales, implica que al menos tenga un margen extra de tiempo al no haber otra jornada en el calendario hasta el próximo 20 de octubre contra el Deportivo Alavés. Pero estas dos semanas de tiempo se antojan sobre el guión como insuficientes para Diakhaby. A su vez servirá de reválida para que el zaguero fichado y procedente del Mallorca intente mejorar sus prestaciones en los partidos que le toque ocupar el eje de la defensa como titular, al menos hasta el regreso de su compañero.