Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diakhaby, en un partido del Valencia. EFE

Un contratiempo más para el Valencia

Tras encadenar una serie de malos resultados, ahora se suma la baja de Diakhaby, que no acudirá a la llamada de Guinea y apunta a perderse por lesión algún partido más de Liga

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 08:44

Comenta

Cuando vienen mal dadas, casi todo apunta hacia un cariz plagado de negatividad. El empate en Cornellà y las dos posteriores derrotas ligueras se han traducido en un enorme trago amargo y dosis de cruda realidad para el valencianismo, que confía -o tenía fe de inicio- en que esta temporada se remontara el vuelo. Pero este bache deportivo, donde el colectivo falló ante rivales a priori menores, trae consigo la pérdida de uno de los jugadores más en forma del último mes, como es Mouctar Diakhaby.

El futbolista franco-guineano se retiró a los pocos minutos de dar comienzo el encuentro de Montilivi. Unas molestias en la zona del isquiotibial de la pierna derecha rápidamente hicieron saltar las alarmas. Con los precedentes recientes, no se tentó a la suerte. De inmediato, Diakhaby fue sustituido, a sabiendas de que apuntaba a ser una baja para las próximas semanas.

No ha habido todavía un parte médico del Valencia CF que dé a conocer el diagnóstico exacto del central. Pero después de haber sido examinado al inicio de esta semana en las instalaciones de la ciudad deportiva, tanto el jugador como el cuerpo técnico saben que se verá forzado a parar durante un tiempo. Por tanto, Diakhaby no hará las maletas para sumarse a la expedición de la selección de Guinea. Es uno de los pocos internacionales con los que cuenta actualmente el Valencia. Así, esta semana ya iniciará los ejercicios protocolarios para llevar a cabo una recuperación que le haga perderse los menos encuentros posibles.

Noticias relacionadas

Gourlay: «Queremos mejorar pero no puedo prometer que estemos en Europa»

Gourlay: «Queremos mejorar pero no puedo prometer que estemos en Europa»

Objetivo Europa... pero en el Nou Mestalla

Objetivo Europa... pero en el Nou Mestalla

Este hecho supone un varapalo importante para el equipo valencianista, que sigue acumulando contratiempos y hándicaps a los que hacer frente. Precisamente, para Diakhaby esta lesión llega en un momento en el que se había afianzado en la titularidad tras arrebatarle el puesto a uno de los fichajes y llamados a ser teóricos titulares, como es Copete. En esa primera alineación desde el inicio, anotó gol contra el Getafe y después, mediante distintas actuaciones sólidas y con buenas prestaciones defensivas, Corberán optó por mantenerlo.

Para el '4' valencianista, sin obviar el jarro de agua fría y el hecho de no poder afrontar los siguientes compromisos internacionales, implica que al menos tenga un margen extra de tiempo al no haber otra jornada en el calendario hasta el próximo 20 de octubre contra el Deportivo Alavés. Pero estas dos semanas de tiempo se antojan sobre el guión como insuficientes para Diakhaby. A su vez servirá de reválida para que el zaguero fichado y procedente del Mallorca intente mejorar sus prestaciones en los partidos que le toque ocupar el eje de la defensa como titular, al menos hasta el regreso de su compañero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  8. 8 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  9. 9 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
  10. 10 Danvila: «Si el juez no aprueba el plan de reestructuración de pagos, nos vamos a concurso de acreedores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un contratiempo más para el Valencia

Un contratiempo más para el Valencia