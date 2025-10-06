Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gourlay, este mediodía en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. J. A.

Gourlay: «Queremos mejorar pero no puedo prometer que estemos en Europa»

El CEO de fútbol del Valencia respalda a Carlos Corberán y pide que se juzgue su trabajo a final de temporada| El escocés indica que el objetivo es que el equipo juegue competición europea en el Nou Mestalla

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:43

Hora y media larga ha estado Ron Gourlay esta mañana dando, o tratando de dar, explicaciones sobre lo que ocurre a este Valencia. El CEO ... de fútbol de la entidad de Mestalla, acompañado en la primera fila por Javier Solis, MIguel Ángel Corona y Luis Martínez, ha insistido en reiterar su plena confianza en Carlos Corberán, ha sorteado a su manera una y otra vez las preguntas sobre cuál es el objetivo real de este equipo y ha solicitado que se le juzgue a final de temporada. Ha hecho mención a la importancia del Nou Mestalla en la planificación deportiva a medio-largo plazo hasta el punto de reconocer que para la inauguración del estadio el equipo sí tiene que estar jugando competición europea y ha comentado que prácticamente a diario mantiene contacto con Kiat Lim. No ha querido comentar nada sobre la crispación social que vive el valencianismo con Meriton por el hecho de que este martes precisamente se cumplen tres meses de su aterrizaje en Valencia.

