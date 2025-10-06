Gourlay: «Queremos mejorar pero no puedo prometer que estemos en Europa»

Hora y media larga ha estado Ron Gourlay esta mañana dando, o tratando de dar, explicaciones sobre lo que ocurre a este Valencia. El CEO ... de fútbol de la entidad de Mestalla, acompañado en la primera fila por Javier Solis, MIguel Ángel Corona y Luis Martínez, ha insistido en reiterar su plena confianza en Carlos Corberán, ha sorteado a su manera una y otra vez las preguntas sobre cuál es el objetivo real de este equipo y ha solicitado que se le juzgue a final de temporada. Ha hecho mención a la importancia del Nou Mestalla en la planificación deportiva a medio-largo plazo hasta el punto de reconocer que para la inauguración del estadio el equipo sí tiene que estar jugando competición europea y ha comentado que prácticamente a diario mantiene contacto con Kiat Lim. No ha querido comentar nada sobre la crispación social que vive el valencianismo con Meriton por el hecho de que este martes precisamente se cumplen tres meses de su aterrizaje en Valencia.

«Mi español no me lo permite. En la última rueda de prensa dejamos muy claro cuál sería la línea comunicativa. Hoy tengo que hablar. Entendemos vuestra frustración, compartimos el dolor. Y queremos darle a los valencianistas lo que se merece. Tenemos que entender que estamos en un momento de transición, hay muchos altibajos a lo largo del camino. Debemos unirnos, perseverar y seguir esforzándonos. El mensaje para los aficionados es muy claro: tenemos que estar unidos, con la misma unidad del club. Esforzándonos cada día, veo el esfuerzo de los jugadores. No están nada contentos . Hemos identificado cuáles son los retos, el fútbol es cuestión de pequeños detalles. Llevo muchos años en el mundo del fútbol y este equipo no se encuentra ahora en el puesto que se merece estar, no tengo ninguna duda. Pero todos tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos de esta temporada y no me cabe ninguna duda de que evolucionaremos como equipo».

«Nuestro entrenador hizo un trabajo espectacular como también hicieron los jugadores. La unidad en el seno del club es fantástica. Carlos conseguirá lo mismo esta temporada. Todo el mundo tiene que rendir cuentas pero estamos unidos y tenemos absoluta confianza en nuestro entrenador y jugadores.

Empezamos la temporada muy bien, deberíamos haber ganado a la Real. Fuera de casa tuvimos algunas actuaciones , hemos incorporado muchos jugadores nuevos y esto lleva tiempo. Juzgar la temporada en una fase tan temprana es incorrecto.

Varios de mis equipos empezaron muy mal y ganaron la Champions y la Conference. Estoy seguro que no acabaremos donde estamos ahora«.

¿Cuáles son los problemas del equipo?

«Este verano se han completado 22 transacciones, jugadores que no han tenido una pretemporada completa como tal. Todo se decide en detalles muy pequeños. Cuándo concedemos gol en los últimos minutos, los jugadores está comprometidos pero hay que demostrarlo en cada minuto. Hay numerosas sorpresas en todos los equipos. La gestión de los partidos tiene que mejorar pero entendiendo que hay nuevos jugadores que tratan de asentarse. Tenemos muchísima calidad como hemos visto contra el Getafe, Athletic y contra el Girona. Tenemos que matar los partidos cuando vamos ganando. Tenemos muchos jugadores adaptándose».

¿Cuáles son los objetivos del Valencia?

«Cuando yo llegué era muy consciente del calibre de esta entidad. He estado en clubes de entidad similar como el Manchester, son entidades muy importantes. El club cuenta con una dirección y ejecutiva que hace un trabajo excelente. ¿Europa? Antes de responder tenemos que entender de dónde venimos, el club tiene una historia dilatada. Soy muy consciente. He venido a Mestalla con otros clubes y veo las caras cuando perdemos y las veo cuando ganamos. Hay que entender de dónde venimos como club. Hemos ocupado posiciones, 12, 9 y 16.

Yo llegue al club hace tres meses, concretamente mañana. El 80% del tiempo lo hemos dedicado al mercado de traspasos. Sin embargo nuestro plan no es solo fijarnos en resultados sino en la infraestructura, a cinco o diez años vista. Contratación, cómo trabajamos con la cantera y el estadio. Uno de los principales motivos de venir aquí es el nuevo Mestalla, soy consciente de la generación de ingresos. Si nos fijamos en otros clubes, la importancia de sus academias. Reinvertir en esto, no pensar en corto plazo sino encontrar tiempo para largo plazo. Mi cometido aquí es pensar en el corto y en el largo plazo.

Tenemos que ser competitivos, no sólo sobre el césped sino también fuera del verde. Conocer a nuestros rivales, contratar a los mejores. Sé en la situación en la que estamos. Confianza plena en mis 23 jugadores y en el staff. Todo forma parte del plan de negocio«.

¿Es consciente de la crispación social que hay en Valencia?

«Confiar en mí, he trabajado en clubes, entrenadores y jugadores grandes. Antes se tomaron decisiones pero había un contexto en el que no estaba. Veo a muchas personas trabajando aquí y les importa mucho el Valencia, lo han pasado muy mal pero han seguido trabajando pese a las dificultades. Tengo confianza plena en el entrenador, es un amante del Valencia, va a hacer lo imposible por el Valencia. Con el presidente hablamos a menudo, casi cada día, compartimos los mismos valores. Estamos aquí juntos».

¿Habla usted con los jugadores?

«Estamos en los compases iniciales, tenemos un entrenador capaz de lidiar. Hablo cada día, también con el director deportivo y con el director de la cantera. Entiendo que haya decepción de resultados, pero estos acabarán llegando. No es momento de apuntar con el dedo y señalar a nadie. Estamos pasando por un periodo difícil. Tengo absoluta confianza en el equipo».

¿Se sentiría decepcionado si el Valencia queda fuera de Europa?

«Sé que Mestalla es un lugar fascinante para jugar pero también es un estadio muy difícil a nivel mental cuando cometimos errores que nos penalizaron. Hemos concedido goles en los últimos minutos que tiene que ver en la gestión de partidos. Se trata de pequeños detalles y estamos analizando».

¿Puede prometer que la situación va a cambiar?

«No puedo responder por las promesas del pasado. A futuro sí puedo comprometerme con los aficionados, entiende y respeto lo que es el Valencia. Espero que otras personas en el club hagan lo propio. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Hacer promesas en el fútbol se deberían evitar. Se me juzgará al final de la temporada, los aficionados tienen derecho. Pido que estemos tranquilos y establecer objetivos que podamos cumplir. No puedo hacer ninguna promesa».

¿Alquien se ha reunido con la plantilla y les ha dicho que el objetivo es jugar en Europa?

«La ambición de todos, de todas las personas del club es volver a Europa. Esto se hace cada día. Por supuesto queremos devolver al Valencia a glorias pasadas pero el nuevo Mestalla está muy cerca y queremos tener una buena plantilla cuando se inaugure. Quedan cuatro ventanas. Eso lo tienen que conseguir ellos, yo y la directiva. Que se nos juzgue a final de temporada. Necesitamos tiempo».

¿Es usted la autoridad del vestuario?

«Carlos tiene todo el apoyo del club. No hay ningún jugador que esté tratando de hacer la cama al entrenador. Esto no se permite aquí. Creo en los jugadores, el propietario cree en los jugadores. Necesitamos ese jugador número doce. No tenemos que preocuparnos. SI fuera necesario tendría la posibilidad de jugar esa carta pero no hay necesidad. Necesitamos hombres y no niños y todos tenemos que entender qué es lo que hacemos aquí. Quiero pedir la confianza para que se juzgue nuestro trabajo al final de la temporada».

¿Se plantea cambiar la estructura deportiva?

«Tenemos una serie de planes para desarrollar talento, quedan un par de meses y en base a eso decidiremos».

¿Entiende que el valencianismo no quiere saber nada de Lim?

Los principales clubes europeos venden a sus talentos. Esto genera ingresos y la clave es que estos jugadores jóvenes sigan surgiendo en el club. Han pasado los tiempos que se podían gastar 150 millones de euros. El Liverpool también está en fase de transición. Si tenemos el sistema correcto cada vez tendremos más jugadores que pasarán. Para seguir desarrollando la cantera necesitamos dinero.

Somos muy conscientes del pasado de la cantera pero cada vez es más difícil retener a los jugadores.

He venido aquí para llevar a cabo una función y no puedo juzgar el pasado. Solo puedo decir que se me han dado las herramientas para que el Valencia siga creciendo. No puedo juzgar lo que se hizo tres o cuatro años atrás. Tenemos total apoyo del presidente.

¿Su mensaje de que quiere hombres y no niños es hacia los jugadores?

«Es algo que se dice en el Reino Unido. Desde mi punto de vista tengo confianza absoluta en la plantilla. Este grupo cumplirá los objetivos que tenemos.

¿Qué objetivo tiene el club para esta próxima temporada? ¿Más cerca de Europa o de la permanencia?

«No queremos vernos como el año pasado, queremos mejorar pero no puedo prometer que vamos a conseguir estar en el fútbol europeo. Nuestra ambición es seguir creciendo. Nadie quiere hablar de descenso. La clave es estabilizar la situaicón y seguir mejorando. Hablo de ambición, mejorar las instalaciones y el rendimiento. He visto mejoras en el campo de entrenamiento y creo que este equipo va a crecer. Que al club se le juzgue a final de temporada. Soy una persona muy ambiciosa que se encuentra en un club muy ambicioso.

La definición de ambición... no tenemos ninguna varita mágica. Nos comparamos con otros clubes para evaluar nuestro rendimiento. Vamos a hablar dentro de dos meses para ver dónde nos encontramos.

¿Detecta alguna deficiencia en la plantilla, sobre todo en la posición de '9'?

Durante el mercado de fichajes trabajamos para traer a los jugadores que nos permite nuestro presupuesto. El objetivo es construir un equipo del estilo del entrenador. Estoy muy contento con el trabajo de este verano.

¿En qué posición a final de temporada consideraría buena temporada del Valencia?

«Cuando me uní al club hablé de la importancia del nuevo Mestalla y creo que en un estadio de este calibre, el Valencia tiene que estar disputando competición europea. Estamos trabajando para que este equipo esté en Europa en el Nuevo Mestalla».

Sobre los pitos de Mestalla al equipo y a Gayà

Estamos en una fase de transición y los valencianistas son un factor muy importante para el club. Veo esa energía que lleva en volandas al equipo. Necesitamos paciencia para tener una nueva oportunidad para seguir avanzando. El único futuro posible es ir de la mano con su apoyo. Si nosotros cumplimos con nuestro trabajo no habrá silbidos. Esto solo se puede conseguir juntos. Me siento muy optimista. Tengo todo el apoyo necesario para seguir creciendo. Todos entendemos la frustración del valencianismo. Veremos la mejoría día a día y mes a mes. Tengo todo el apoyo de la presidencia.

¿La afición aún no es realista?

«Cada uno tiene su propia opinión. Sï creo que nuestros aficionados son realistas pero entiendo su frustración. Todos quieren que el club crezca, el valencianismo quiere que el club siga mejorando. Cumpliremos los objetivos y todos entienden la importancia de la entidad. En el fútbol las cosas no siempre salen como uno espera. Yo sí veo la luz al final del túnel».

¿Hace falta alguna incorporación en el mercado de invierno o habrá alguna venta?

«Nos quedan cuatro ventanas antes de llegar al Nuevo Mestalla, aprovecharemos todas las ventanas existentes. El tiempo es oro y la ventana de invierno también».