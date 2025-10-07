Objetivo Europa... pero en el Nou Mestalla

Decía siempre Mateo Alemany que a las ruedas de prensa se tiene que ir por lo menos a «conseguir el empate como mínimo». Desde el ... punto de vista de quien dirigía al mejor Valencia de la era Meriton, el portavoz del club debía dar siempre de manera clara las oportunas explicaciones a la afición para, de esta manera, poder luego contar con su respaldo absoluto. A Ron Gourlay, a sus 62 años y con sobrada experiencia en clubes de la talla de United y Chelsea, no le vendría nada mal rescatar el manual de Alemany, por lo que pueda pasar en el futuro. Al escocés le tocó a las primeras de cambio y mucho antes de lo que él mismo podía imaginar, salir a pecho descubierto a torear la lógica crispación de la afición en una plaza como la de Valencia, condenada a la mediocridad por Meriton en los últimos seis años, y a la que todavía no le ha cogido el pulso justo cuando este martes se cumplen tres meses desde su aterrizaje.

A Gourlay le han llovido todo tipo de críticas por las declaraciones que hizo en televisión minutos antes del fiasco de Girona. En esta nueva puesta en escena necesitó una hora y cuarenta minutos de tiroteo periodístico para deslizar, ya en la parte final de su comparecencia y quizás por el agotamiento general, que la aspiración de Peter Lim actualmente se aleja bastante del deseo del pueblo de volver ya a Europa. No lo dijo así, tan crudo, pero su reiteración en que la magnitud del Nou Mestalla con todo lo que eso conlleva sí que merecerá a partir de verano de 2027 –cuando está previsto su inauguración– que el Valencia vuelva a jugar competición europea deja en entredicho el proyecto 2025-26. Hasta entonces, no queda otro remedio que aguantar más de lo mismo.

De ahí que del «no queremos vernos como el año pasado, queremos mejorar pero no puedo prometer que vamos a conseguir estar en el fútbol europeo», se pasó minutos después de una batería de preguntas sobre la misma cuestión al «cuando me uní al club hablé de la importancia del nuevo Mestalla y creo que en un estadio de este calibre, el Valencia tiene que estar disputando competición europea. Estamos trabajando para que este equipo esté en Europa en el Nuevo Mestalla».

Fue un Gourlay agradecido y de tono amable, que quiso con sus palabras dar la sensación de firmeza y de conocimiento del medio. Ni se inmutó cuando una y otra vez se le recordaba que el discurso que estaba dando se asemejaba bastante a las palabras que habitualmente reproducía Layhoon y, sobre todo, a los comunicados oficiales que sacaba Meriton admitiendo sus errores y proponiéndose no repetirlos. Gourlay lo tuvo fácil, se refugió en que su responsabilidad no abarcaba lo que había pasado antes en el club, sino lo que sucede desde este verano pasado. Y de momento la clasificación juega en su contra. Aún así, respaldo absoluto a Carlos Corberán. En otro contexto, cuando un club afirma públicamente que apoya a su entrenador suele ser la antesala de una destitución. En este caso no. De momento. «Nuestro entrenador hizo un trabajo espectacular la temporada pasada como también hicieron los jugadores. La unidad en el seno del club es fantástica. Carlos conseguirá lo mismo esta temporada. Todo el mundo tiene que rendir cuentas pero estamos unidos y tenemos absoluta confianza en nuestro entrenador y jugadores. Estoy seguro de que no acabaremos donde estamos ahora».

Volvió a hablar de transición y de adaptación, olvidándose quizás que tanto Oviedo como Girona, ambos colistas cuando se enfrentaron al Valencia, realizaron más incorporaciones este pasado verano. «La gestión de los partidos tiene que mejorar pero entendiendo que hay nuevos jugadores que tratan de asentarse». Y de ahí, vuelta a las aspiraciones de este Valencia. Hasta en seis ocasiones se le interrogó de diferentes maneras sobre la incógnita. Escogió el término «ambición» como aspiración prioritaria pero eso no despejaba las dudas. «Sí creo que nuestros aficionados son realistas pero entiendo su frustración. Todos quieren que el club crezca, el valencianismo quiere que el club siga mejorando. Cumpliremos los objetivos y todos entienden la importancia de la entidad. En el fútbol las cosas no siempre salen como uno espera. Yo sí veo la luz al final del túnel».

Una sincera mirada atrás le permite a Gourlay echar la culpa del desaguisado a otros sin tener que citarlos. «Cuando yo llegué era muy consciente del calibre de esta entidad. He estado en clubes de entidad similar como el Manchester, son entidades muy importantes. El club cuenta con una dirección y ejecutiva que hace un trabajo excelente. ¿Europa? Antes de responder tenemos que entender de dónde venimos, el club tiene una historia dilatada. Hay que entender de dónde venimos como club. Hemos ocupado posiciones como el doce, el noveno y el puesto dieciséis».

¿Y hasta dónde puede prometer? «No puedo responder por las promesas del pasado. A futuro sí puedo comprometerme con los aficionados. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. En el fútbol se deben evitar hacer promesas. Se me juzgará al final de la temporada. Pido que estemos tranquilos y establecer objetivos que podamos cumplir. No puedo hacer ninguna promesa. La ambición de todos es volver a Europa. El nuevo Mestalla está muy cerca y queremos tener una buena plantilla cuando se inaugure. Quedan cuatro ventanas. Necesitamos tiempo». El tiempo en fútbol está ligado a los resultados. Y eso arrastra a entrenador y después a jugadores. «Necesitamos hombres, no niños».

Las frases

«Trabajamos para que este equipo esté en Europa en el Nuevo Mestalla. Nos quedan cuatro ventanas y las vamos a aprovechar. El tiempo es oro y la ventana de invierno también»

«Hemos identificado cuáles son los problemas, el fútbol es cuestión de pequeños detalles. Este equipo no se encuentra en el puesto que se merece»

Nuestro plan no es solo fijarnos en resultados sino en la infraestructura, a cinco o diez años vista. Hay que dar importancia y reinvertir en la Academia»

«Tengo confianza plena en el entrenador, es un amante del Valencia. Con el presidente hablo casi cada día, compartimos los mismos valores»

«No es momento de apuntar y señalar a nadie -sobre los jugadores-. Ahora necesitamos hombres y no niños, algo que se dice en Inglaterra»

«No hay ningún jugador que esté tratando de hacer la cama al entrenador. Esto no se permite aquí. El propietario y yo creemos en los futbolistas»

«Sé que Mestalla es un lugar fascinante para jugar pero también es un estadio muy difícil a nivel mental, cuando cometimos errores que nos penalizaron»

Algunas curiosidades

Número de cuestiones. 15 preguntas se le realizaron, en una rueda de prensa larga por la intervención del traductor. La traducción fue buena pero no se hizo a la par, sino después de cada respuesta.

Javier Solís y Miguel Ángel Corona. En la primera fila, delante de la prensa, se sentaron Javier Solís, Miguel Ángel Corona y el responsable de la Academia, Luis Martínez. Fue la comparecencia más tranquila de Corona de los últimos años. Ya no tiene que dar la cara.

Duración. 100 minutos duró la que fue la segunda rueda de prensa de Gourlay desde su nombramiento. Por sus palabras se puede entender que volverá a sentarse en un par de meses.

La mirada de Segarra. Junto a Gourlay se sentaron el director de comunicación y el traductor. En diversos momentos, el escocés buscó la mirada cómplice de José Manuel Segarra, que asentía dando por buenas las palabras en algunas de sus respuestas.