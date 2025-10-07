Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja dos premios de 57.164,39 euros en la Comunitat
Gourlay, en la rueda de prensa de este lunes. EFE

Objetivo Europa... pero en el Nou Mestalla

Ron Gourlay esquiva aclarar a qué aspira el Valencia actual, pide que se confíe en él y respalda de manera rotunda a Corberán| «No puedo responder por las promesas del pasado», afirma mientras que sobre la plantilla asegura: «Necesitamos hombres, no niños»

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 01:34

Comenta

Decía siempre Mateo Alemany que a las ruedas de prensa se tiene que ir por lo menos a «conseguir el empate como mínimo». Desde el ... punto de vista de quien dirigía al mejor Valencia de la era Meriton, el portavoz del club debía dar siempre de manera clara las oportunas explicaciones a la afición para, de esta manera, poder luego contar con su respaldo absoluto. A Ron Gourlay, a sus 62 años y con sobrada experiencia en clubes de la talla de United y Chelsea, no le vendría nada mal rescatar el manual de Alemany, por lo que pueda pasar en el futuro. Al escocés le tocó a las primeras de cambio y mucho antes de lo que él mismo podía imaginar, salir a pecho descubierto a torear la lógica crispación de la afición en una plaza como la de Valencia, condenada a la mediocridad por Meriton en los últimos seis años, y a la que todavía no le ha cogido el pulso justo cuando este martes se cumplen tres meses desde su aterrizaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  2. 2 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  3. 3 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  8. 8 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
  9. 9

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  10. 10 Danvila: «Si el juez no aprueba el plan de reestructuración de pagos, nos vamos a concurso de acreedores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Objetivo Europa... pero en el Nou Mestalla

Objetivo Europa... pero en el Nou Mestalla