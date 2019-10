Cillessen: «El Ajax es como el Barça» Jasper Cillessen. / Reuters El guardameta considera que para ganar mañana, el Valencia debe jugar como en San Mamés LOURDES MARTÍ Martes, 1 octubre 2019, 18:51

Jasper Cillessen se enfrenta mañana a su exequipo. El guardameta del Valencia se encuentra «muy feliz» por estar en un equipo en el que sumar «minutos»: «Uno de los motivos por los que vine aquí era para jugar todas las semanas». Descansó el portero en Mestalla ante el Getafe, una decisión de Albert Celades que afirma el holandés le vino «bien»: «Fue el entrenador el que consideró que no jugara, pero no me encontraba bien del todo y creyó que era bueno darme descanso».

Acerca de la filosofía del rival del Valencia mañana en el debut de Champions en Mestalla, Cillessen lo tiene claro: «El Ajax es como el Barça. Siempre lo digo porque tienen la misma filosofía año tras año». Cuestionado sobre cómo puede el Valencia vencer al conjunto holandés, ha explicado: «Como en San Mamés o mejor, el Ajax es un equipo complicado pero en Champions no hay nada imposible».