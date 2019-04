Un mes para el centenario perfecto Marcelino lanza un mensaje ambicioso de cara a los encuentros que faltan y destaca la capacidad de superación de un equipo «muy competitivo» El Valencia reinicia el pulso por la cuarta plaza en Liga con la final de Copa amarrada y la de la Europa League en el horizonte Sábado, 20 abril 2019, 01:16

valencia. Tras el encuentro ante el Villarreal, a Marcelino García Toral le traicionó el subconsciente. «Nos quedan diez finales por delante», arrancó el técnico antes de darse cuenta del error. No. Al Valencia le esperan cinco semanas de vértigo con nueve partidos y el décimo, ese al que hacía referencia el técnico, es el de Bakú. Toda la temporada en nueve citas repartidas entre Liga, Copa del Rey y Europa League que serán diez si el Valencia consigue derrotar al Arsenal en semifinales. «Tengo un equipo muy competitivo y gracias a estos futbolistas, que pasaron momentos de mucha dificultad y supieron sobreponerse a todo ello, estamos a un partido de la Champions, en una final de la Copa y en una semifinal de la Europa League», destacó Marcelino, que apenas ha disfrutado de un par de ratos para preparar otro duelo importantísimo, el de mañana contra el Betis en el Benito Villamarín.

Apostar por llegar a Champions vía Europa League era un ejercicio de riesgo hace tres rondas. Ahora, a 180 minutos de la final de Azerbayán, saben en el vestuario blanquinegro que la opción europea es tan o más válida que trepar a la cuarta plaza en Liga. «Tenemos abierto el horizonte en tres competiciones y en la Europa League estamos un poco más cerca, pero ahora vamos a pensar en la Liga porque en una semana tenemos tres partidos, es decir, nueve puntos que pueden ser clave», resumía Marcelino. Salidas al Villamarín y al Wanda Metropolitano y recibir al Eibar en Mestalla. El 28 de abril sabrá el Valencia si todavía está en condiciones de optar a la cuarta posición en Liga o debe centrar el esfuerzo en doblegar al Arsenal. Este primer asalto es clave puesto que mientras el Valencia se mide al Betis, los dos principales rivales de los blanquinegros (Getafe y Sevilla) se enfrentan entre ellos.

A estas alturas, el gran objetivo es alcanzar dos finales para redondear un año centenario imprevisible pero que pinta demasiado bien en abril para lo feo que estuvo en el primer tercio de la temporada. Una espectacular racha de resultados y la tremenda fiabilidad de los de Marcelino en las eliminatorias a doble partido han llevado al Valencia a una situación impensable hace meses. «Queremos que se nos recuerde por el año en el que llegamos a dos finales en una misma temporada. Sería un año perfecto», explicaba ayer Gabriel Paulista en la web del club. «Queremos quedar campeones de Copa del Rey y queremos clasificarnos para la Champions, lo ideal sería juntar las dos cosas en una, pero veremos», apuntaba un ambicioso Marcelino, que en esta recta final de curso deberá hacer frente a la sobrecarga de minutos, importantes lesiones y los castigos por sanción.

La jornada de ayer en la ciudad deportiva de Paterna fue de recuperación tras el partido con el Villarreal y durante el entrenamiento de hoy se probarán dos de los futbolistas cuyo concurso en Sevilla no estaba plenamente garantizado, Rodrigo Moreno y Carlos Soler. Cabe recordar que Kondogbia no volverá hasta la próxima temporada y que fue el propio Marcelino quien dio el visto bueno a la marcha de Kang In Lee con su selección. El coreano, ante la falta de oportunidades en el Valencia, se va concentrado con la sub-20 de Corea del Sur y sólo regresaría a la disciplina de los blanquinegros si hay más lesiones o Marcelino lo considera necesario. El choque ante el Betis, además, lo empieza el Valencia con cinco futbolistas apercibidos de sanción: Santi Mina, Parejo, Gayá, Wass y Coquelin. Si alguno de ellos ve la amarilla no estará con el equipo contra el Atlético.

Los tres partidos consecutivos en Liga dejarán paso a la ida continental frente al Arsenal (2 de mayo), vuelta a la Liga para visitar al Huesca y el todo o nada en Mestalla contra los de Emery. Antes de las dos finales, el Valencia cerrará la Liga frente a Alavés y Valladolid.