Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de este lunes sube un 71% en un día: consulta las horas más baratas y más cara para poner los electrodomésticos
Hugo Duro se lamenta de una acción. EFE

¡Devuelvan el dinero de las entradas!

El gol postrero de Hugo Duro maquilla otro pésimopartido de un Valencia CF que ha involucionado mucho respecto al curso pasado

Cayetano Ros

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:46

Comenta

Después de ver al excelente Elche ante el Girona, el Valencia-Sevilla resultó una tortura, maquillada al final por el remate a la red de ... Hugo Duro, el único con instinto goleador de la plantilla. Ha tardado mucho Corberán en darse cuenta de que deben jugar los dos juntos, Lucas Beltrán y Hugo Duro, como en los últimos minutos de este domingo ante el Sevilla (1-1). El resto fue un peñazo, con dos equipos reducidos a la miseria deportiva, condenados por sus pésimos dirigentes, candidatos a luchar por salvar la categoría pese a la grandeza de su historia. El VCF ha involucionado respecto al del final del pasado curso. Insípido e impotente, no sabemos cuál es el estilo ni nada parecido. Una estafa para la gente de Mestalla, que debería ser resarcida con parte de la entrada o del pase de socio, cobrado a precio de Champions. Con jugadores tan desafinados como Javi Guerra: su cara era un poema tras llevarse una bronca de la grada por los numerosos pases errados. Merecida. ¡Ya está bien de engañar a Mestalla!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  8. 8

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  9. 9 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  10. 10

    El Maratón más bonito del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¡Devuelvan el dinero de las entradas!

¡Devuelvan el dinero de las entradas!