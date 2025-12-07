¡Devuelvan el dinero de las entradas!

Después de ver al excelente Elche ante el Girona, el Valencia-Sevilla resultó una tortura, maquillada al final por el remate a la red de ... Hugo Duro, el único con instinto goleador de la plantilla. Ha tardado mucho Corberán en darse cuenta de que deben jugar los dos juntos, Lucas Beltrán y Hugo Duro, como en los últimos minutos de este domingo ante el Sevilla (1-1). El resto fue un peñazo, con dos equipos reducidos a la miseria deportiva, condenados por sus pésimos dirigentes, candidatos a luchar por salvar la categoría pese a la grandeza de su historia. El VCF ha involucionado respecto al del final del pasado curso. Insípido e impotente, no sabemos cuál es el estilo ni nada parecido. Una estafa para la gente de Mestalla, que debería ser resarcida con parte de la entrada o del pase de socio, cobrado a precio de Champions. Con jugadores tan desafinados como Javi Guerra: su cara era un poema tras llevarse una bronca de la grada por los numerosos pases errados. Merecida. ¡Ya está bien de engañar a Mestalla!

Los embustes del arquitecto. Marc Fenwick está en su derecho de defender su enésimo proyecto de nuevo Mestalla, por el que se ha embolsado una lluvia de millones del VCF, pero no a mentir a costa del viejo Mestalla: ni hay una sentencia del Supremo de derribo de una parte del estadio (porque ha prescrito) ni las gradas verticales del centenario recinto están prohibidas, según dijo en Onda Cero. En vez de explicar las bondades del nuevo campo, Fenwick prefiere difamar sobre el viejo, quizá porque sabe que la mayoría de los aficionados preferiría una reforma del icono de la ciudad.

¡Força Penev! Luboslav Penev fue uno de esos delanteros primorosos que llegaban al Valencia CF justo antes de explotar y se labraban aquí una larga y fructífera carrera. Penev se ganó un grito de cariño y admiración cantado por todo Mestalla, «¡Lubo, Lubo!». Era fuerte de carácter dentro y fuera del campo (Paco Roig puede dar fe de ello), muy buen pie izquierdo y la guinda de aquel equipo de Hiddink al que el añorado Michael Robinson bautizó como 'made in Valencia' por la exquisitez de su juego. Pasa ahora Penev por un trance muy duro para cuya operación la Asociación de Exjugadores está recaudando 300.000 euros. Los jugadores del primer equipo deben rascarse los bolsillos.

Infantino, a los pies de Trump. No había duda de la falta de escrúpulos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuando decidió celebrar un Mundial en Rusia 2018 y Qatar 2022, dos países de nula reputación democrática. El colmo ha sido entregar el premio FIFA de la Paz a un personaje como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amigo íntimo durante años del depredador sexual Epstein, en el sorteo del próximo campeonato del mundo en Canadá, México y el propio EE UU, entre el 11 de junio y el 19 de julio. «Es un premio que se entrega de parte de los miles de millones de aficionados de aficionados en el mundo», dijo Infantino. Y por ahí no. Es un premio de Infantino, pelota con el poder y con el dinero, al matonismo de Trump.