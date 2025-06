Carlos Soler, una opción en el mercado

Marc Escribano Valencia Martes, 3 de junio 2025, 09:22 Comenta Compartir

Cuando las temporadas de fútbol finalizan, muchos contratos expiran, y entre ellos, están los de cesión. Jugadores que disputan un curso a préstamo en otro club, buscando esos minutos que en sus equipos de origen no van a tener, para alcanzar esa revalorización que les permita o ganarse un sitio al regresar, o terminar dando el salto a otro pez más grande. No obstante, esas cesiones no siempre salen del todo bien y hay veces que los futbolistas, en su búsqueda de oportunidades, acaban siendo irrelevantes debido al hecho de que al estar a préstamo, el cuerpo técnico de su club no confía tanto en ellos y apuesta más por los jugadores que saben que al año siguiente sí van a estar en plantilla.

Se podría resumir así la estadía de Carlos Soler (Valencia, 2-1-1997) en el West Ham United. El centrocampista formado en la Academia de Paterna salió cedido del PSG, donde no iba a tener sitio en los esquemas de Luis Enrique, en busca de una aventura inglesa en la Premier League. En su etapa en el equipo 'hammer' del este de Londres, ha disputado un total de 33 partidos, anotando un único gol y repartiendo una asistencia. No obstante, de esas 33 apariciones, únicamente 14 fueron en el once inicial de un West Ham que terminó la temporada, precisamente, decimocuarto en la tabla de la Liga inglesa.

Su llegada a Londres venía muy motivada por el hecho de que allí le esperaba el español Julen Lopetegui. El exseleccionador nacional era el encargado del banquillo 'hammer', pero su etapa en el London Stadium apenas duró 22 partidos. Los resultados no acompañaron y terminó siendo destituido, llegando el británico Graham Potter a sustituirle. Con el cambio de técnico, el protagonismo de Carlos Soler decayó, terminando en la irrelevancia en el tramo final de curso, con apariciones muy esporádicas como cambio en las segundas partes de los partidos.

Ahora, tras finalizar su cesión en el West Ham, que no tenía opción de compra por él, Carlos Soler debe regresar al PSG, donde en principio, sigue sin tener sitio. El equipo campeón de la Champions League tiene un centro del campo muy talentoso y difícilmente mejorable con Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz, por lo que el ex del Valencia lo tiene muy complicado para ser importante en Francia. En París tiene contrato hasta 2027, después de firmar en el verano de 2022 a cambio de 18 millones que dejó en las arcas del Valencia.

Su valor de mercado en estos tres años en los que ha pertenecido al PSG ha caído en picado. De los 50 millones de euros que valía según Transfermarkt cuando salió de Mestalla, ahora apenas tiene una tasación de 18 'kilos'. A sus 28 años, todavía tiene mucho fútbol en sus botas y el valenciano busca un nuevo club en el que pueda demostrar todo su talento y recuperar la sonrisa sobre el terreno de juego. Además, tiene el objetivo de regresar a la selección española, a la que no ha ido convocado desde que se marchó del Valencia.

El centrocampista ya se ha despedido en sus redes sociales del West Ham, con un emotivo mensaje en su Instagram: «Ha sido increíble jugar para este equipo y especialmente para sus fans, que han sido increíbles toda la temporada. Todos desearíamos haberlo hecho mejor, pero así es el fútbol. Gracias a todos en el club por todo el amor desde el primer día; me he sentido como en casa».

Este próximo mercado de fichajes de verano será muy importante para Carlos Soler, que nunca ha escondido su deseo de volver algún día al Valencia. Recientemente, en su aparición en el canal de YouTube del periodista Rodrigo Fáez, confesó que echa de menos vivir en la ciudad en la que se crió, y que añora tres cosas importantes para su vida: «La familia, el sol y la comida», especialmente la paella valenciana.

En el vídeo, Soler respondió a un pequeño test de preguntas rápidas. A la de qué es para él el Valencia, respondió «lo mejor del mundo». A la de mejor estadio del mundo, aseguró que «Mestalla», y sobre el momento más duro de su carrera, no lo dudó y dijo que fue «salir del Valencia». Todo ello, con el añadido de despedirse con un «Amunt Valencia» que evidenció el deseo del jugador de volver a vestir de blanquinegro.

Ahora, con la llegada de Ron Gourlay al Valencia, y la teórica mejoría de la plantilla que la presidencia de Kiat Lim ha deslizado que hará para contentar a Carlos Corberán, la opción de volver a contar con Carlos Soler está más viva que nunca. Eso sí, habría que negociar y mucho con el PSG, que no lo dejará salir fácilmente. Al tener contrato, la fórmula tendría que ser una cesión con una opción de compra, siendo el Valencia el equipo que asuma gran parte del salario que el jugador percibe en Francia.