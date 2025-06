Gourlay ya complace a Corberán

Juan Carlos Valldecabres Valencia Lunes, 2 de junio 2025, 18:27 Comenta Compartir

El fútbol provoca situaciones inesperadas. Si la rodilla de Thierry no hubiera saltado por los aires en Getafe, es más que probable que Dimitri Foulquier (23-3-1993) se hubiera despedido ya definitivamente del Valencia tras el partido contra el Betis de la última jornada. En realidad, se despidió porque acaba contrato este próximo 30 de junio y todo lo que rodeaba a su situación contractual hacía presagiar que finalmente no iba a continuar al haber desacuerdo con las conversaciones que había tenido con el club. El Valencia, hace ya algunas semanas, se había planteado estirar la vinculación del lateral un año, añadiéndole otro de manera opcional (con el argumento de la ficha), cuestión que no era del agrado del futbolista, que ya se había hecho querer en el mercado a la espera de encontrar algún destino que le asegurase como mínimo esos dos años que demandaba.

Foulquier, pese a sus 32 años y desde luego unas condiciones técnicas muy diferentes a las de Thierry, ha demostrado en esta fase con Corberán ser un futbolista tremendamente aprovechable desde el punto de vista físico y por la fiabilidad defensiva. Tal ha sido su rendimiento que el técnico de Cheste ha sido el primero en valorar sus posibilidades porque salvo por algún que otro contratiempo muscular, lo cierto es que Foulquier ha sido titular en todos los encuentros de Liga.

Eso había provocado que la situación estuviera algo difusa con pie y medio, por no decir casi los dos pies, fuera de Mestalla. Una cosa eran esos dos años a los que aspiraba como mínimo Foulquier, otra el interés de Corberán en tenerlo en el vestuario y otra muy distinta la previsión -contando el salario- que se hacía desde el punto de vista de la dirección deportiva a los manos de Miguel Ángel Corona. Pero con el cambio de rumbo de Peter Lim con la incorporación de Ron Gourlay todo ha cambiado. Hasta tal punto que a las primeras de cambio, con el nuevo CEO, el Valencia ya contempla esas dos temporadas para Foulquier.

La primera lectura que se extrae de esto, al margen de que finalmente se pueda llevar a cabo el acuerdo sobre las cantidades -ese era uno de los puntos anteriores de fricción-, es el decidido alineamiento de Gourlay con el técnico de Cheste. En el Valencia se insiste en que con esta reestructuración del organigrama, lo que se quiere trasladar desde Singapur es que el Valencia quiere no repetir los errores que le han hecho temer incluso por el descenso. Errores que en el lenguaje popular se traducen simplemente tanto por el mayor acierto en los fichajes como también en un mayor margen en cuanto a la inversión, cuestión esta última que ha provocado el enfrentamiento directo con la afición.

A Foulquier lo firmó el club de Mestalla del Granada por 2,5 millones de euros en la época de Bordalás -conocía perfectamente al jugador- por cuatro temporadas. Fue precisamente en su primera campaña como blanquinegro (2021-22) cuando acumuló más minutos de juego en Liga (2520'), y ha sido en el presente curso cuando ha superado su participación de las dos anteriores temporadas (2297', 1833' y 1727'). Gourlay todavía no ha venido a Valencia para instalarse definitivamente pero el aroma que se respira en el club es diferente ante el nuevo escenario que se quiere implementar.

Mejoras y ampliaciones

Otra de las cuestiones en las que también se tiene que notar el poder que se le ha otorgado a Gourlay es en lo que se refiere a las renovaciones y mejoras salariales que ya estaban planteadas a jugadores de la casa con fichas poco acordes a su rendimiento, como Diego López (2027) y César Tárrega (2028). Ambos tienen bastante claro su total predisposición a continuar de blanquinegros y no se espera que haya una situación tensa.

Para el año que viene, el desafío será mayor porque hay un puñado de futbolistas que afrontarán entonces su última temporada contractual. Así estarán Diakhaby, Yarek, Gayà, Javi Guerra, Canós, Hugo González y Alberto Marí, cada uno experimentando en la actualidad situaciones muy diferentes.