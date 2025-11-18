Cañizares señala el detalle más lamentable de la gestión de Corona: «Es el único que ha estado cinco años sin saber lo que es» El exguardameta ha valorado la figura del exdirector deportivo y también de Kiat Lim

Después de casarse el pasado viernes, Santi Cañizares regresó este lunes a 'La Banda', el programa deportivo nocturno de À Punt, donde analiza la actualidad de los equipos valencianos. El exguardameta valoró la situación actual del Valencia CF con la destitución de Miguel Ángel Corona.

«Hay que recordar cómo llega al club. César Sánchez busca alguien que le eche una mano y ese es Corona. Cuando se fue Corona debería haber cogido el mismo camino ya que vino con él pero vio una puerta abierta y entendió perfectamente que la manera de permanecer en ese puesto era no tomando decisiones. Hablando lo menos posible para quedar lo menos en evidencia y tirar hacia delante sacando un salario pon poca dignidad. Él eligió ese camino, pero no puede pedir dignidad quien no la ha tenido desde el principio», señaló el ahora comentarista deportivo.

El exportero apuntó un detalle clave de lo que ha sido la gestión de Corona: «Es el único que ha estado cinco años sin haber sabido lo que es un desplazamiento por Europa. Creo que esto es ya increíble, en el Valencia nunca un director deportivo con un mandato largo no había cogido un avión. Con esto se dice todo. Pero ya la forma de llegar creó muchísimas sospechas, el que tiene un prestigio no necesita esas formas para llegar a un club. Corona se marcha pero nadie le va a echar de menos».

Otro nombre sobre el que se pronunció fue el presidente del Valencia, Kiat Lim, sobre el que no pudo evitar lamentar que ocupe el cargo: «Cámbiame de tema, porque has nombrado a Kiat y me estaba calentando. Kiat Lim presidente del Valencia. Sinceramente es para tomárselo con humor, es muy duro. El club genera muchísimos interrogantes pero donde no genera es en que ese muchacho jamás puede representar al Valencia CF mientras no demuestre una formación o experiencia. Es de verdad muy duro de escuchar eso».

