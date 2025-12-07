1x1: Ramazani revoluciona al Valencia

No era este Valencia-Sevilla un partido fácil para los de Carlos Corberán. Dos equipos que aspiran a volver a ser grandes que no atraviesan ... precisamente por su mejor época. No hay forma de que Mestalla se lo pase en grande con su equipo. Al menos con la continuidad que hace falta para evitar que esta temporada vaya camino de la mediocridad.

Aguirrezabala Portero 5

Apenas tuvo que intervenir, lo que deja bien a las claras el tono de partido en el que se desarrolló este Valencia-Sevilla. La jugada de más peligro de los andaluces fue precisamente la del 0-1 con ese remate en propia puerta de Tárrega y, por supuesto, nada pudo hacer el guardameta.

Thierry Lateral derecho 5

Está todavía muy lejos del nivel que demostró en años anteriores. El lateral portugués tenía un físico envidiable pero esa es una cualidad que este año brilla por su ausencia. Además, no está tampoco seguro de sus propias posibilidades lo que le hace zambullirse en un tono mediocre.

Tárrega Defensa central 4

Va a ser baja en el Metropolitano precisamente en un partido en el que el Valencia defensivamente tiene que rendir casi al máximo de nivel para no sufrir. Tuvo un error contra el Betis y ayer al intentar cortar el centro se metió el gol. Mala suerte, aunque Akor se le escapó un par de veces.

Copete Defensa central 5

Algo falla en la conexión del central con la grada. Seguramente sus aspavientos, aunque tenga razón por la falta de ofrecimiento de sus compañeros, le ayudan bien poco. Aún así, Copete tiene que ganar en seguridad. Cada vez que maneja el balón se oye un runrún en la grada.

Gayà Lateral izquierdo 6

No se le puede negar al menos su intención, pero desde luego este no fue ni de lejos uno de esos partidos en los que el de Pedreguer destaca por su incorporación y desborde en ataque. El Valencia necesita de su profundidad aunque con Danjuma por delante en ocasiones no es fácil.

Pepelu Centrocampista 6

De menos a más. El centrocampista fue aumentando su nivel de participación en el juego. Sobre todo estuvo más certero en la segunda parte y más aún cuando salió el terreno de juego Javi Guerra. A nivel defensivo, que es su prioridad, mantuvo un nivel aceptable aunque no era nada fácil.

Javi Guerra Centrocampista 2

Apenas intervino en el juego de su equipo y con algunos errores en la entrega y eso lógicamente es una circunstancia que el Valencia actual no se lo puede permitir. No le quedó otro remedio a Corberán que quitar del campo al de Gilet, en uno de sus partidos más grises esta temporada.

Rioja Extremo derecho 7

Es el jugador que más claras parece tener las ideas en cada balón que interviene. Y el público no tiene ninguna duda en aplaudir al extremo. Un balón largo, dos requiebros y sus intenciones, siempre ofensivas, le sitúan entre lo poco destacable de un partido soporífero.

Danjuma Extremo izquierdo 5

Nadie duda de su calidad. Pero en esta clase de partidos, tan espesos, es cuando se necesita más su aportación individual. Maniobró una buena acción dentro del área buscando un tiro que fue interceptado por la defensa. Lástima que sea bastante irregular en ese tipo de acciones.

Almeida Mediapunta 1

Para olvidar el partido que cuajó el portugués, que se había ganado el recuperar su condición de titular después de un inicio de campeonato en el que no contaba para el entrenador. Desacertado y sin encontrarse cómodo en ningún momento sobre el terreno de juego. Mal.

Hugo Duro Delantero 7

No se le puede negar que se puede pasar 90 minutos sin olerla, casi desquiciado después de que le metieran un codazo dentro del área que el árbitro y el VAR decidieron pasar por alto, y en ese balón que le envió Ugrinic la enchufó. El madrileño tiene gol, algo que le falta a Lucas Beltrán.

Diego López Extremo derecho 5

Fue de los que revolucionó a su equipo. No es habitual verlo de inicio en el banquillo pero su presencia dio dinamismo en ataque.

Lucas Beltrán Delantero 4

Hubiera tenido mayor puntuación si no hubiera pifiado un remate claro que debía haberle pegado con la derecha y golpeó con la izquierda.

Ugrinic Centrocampista 5

Debe ir a más este futbolista, más aún teniendo en tono tan gris de Javi Guerra. Fue quien le puso el balón a Hugo Duro en el gol.

Jesús Vázquez Lateral izquierdo 5

La fuerza del valenciano es indudable. En ocasiones debe serenarse y encontrar el espacio adecuado para hacer daño al rival cuando ataca.

Ramazani Extremo izquierdo 7

Posiblemente el mejor del equipo. Habilidoso, inquieto y con ganas de hacer daño. Le hicieron una falta al borde del área muy peligrosa.

Carlos Corberán Entrenador 4

No tuvo la planificación adecuada para superar a un rival que venía con muchas bajas. Los cambios dieron más aire. Quizás llegaron tarde.