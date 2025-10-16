Valencia celebra el Día Mundial de la Alimentación con una jornada sobre alimentación saludable

Valencia celebra la jornada «Platos nutritivos para todos los bolsillos», un encuentro gratuito que ha reunido a más de 200 personas en el Complejo Deportivo ... de La Pechina. El evento se ha llevado a cabo con el motivo del Día Mundial de la Alimentación, de la mano del Ayuntamiento de Valencia y a través de la Concejalía de Sanidad y Consumo y el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa).

El objetivo de esta actividad ha sido demostrar que una alimentación sana, equilibrada y económica es posible, ya que según CODiNuCoVa, 1 de cada 4 valencianos asegura no llevar una alimentación saludable debido a «vivir deprisa». La entidad ha advertido también del empeoramiento de los hábitos alimentarios en niños y mayores de 45 años, y ha recordado que la tasa de obesidad infantil en la Comunidad Valenciana alcanza ya el 18%.

Con esta iniciativa se busca proporcionar a la ciudadanía herramientas prácticas para mejorar la dieta diaria sin aumentar el gasto. «Comer bien no debe ser un lujo, sino un derecho al alcance de todos. Con esta jornada queremos enseñar a llenar la nevera de manera económica y equilibrada», ha señalado el concejal de Sanidad y Consumo, José Gosálbez.

Maite Navarro, presidenta de CODiNuCoVa, ha destacado que esta acción permite acercar la figura del dietista-nutricionista a la población y fomentar la cultura de la alimentación saludable y sostenible.

Durante la jornada los asistentes han participado en un taller teórico-práctico en el que los especialistas y un chef han elaborado recetas saludables con productos de temporada y proximidad, seguidas de una degustación. Además, una mesa redonda con expertos del ámbito gastronómico y agrícola ha abordado temas clave como el aprovechamiento alimentario, la planificación de menús saludables y la reducción del desperdicio.

«El acceso a un profesional de la nutrición debería ser gratuito, público y universal», ha subrayado Navarro, destacando la necesidad de invertir en educación alimentaria como herramienta clave de salud pública.