María José Catalá en la jornada sobre alimentación saludable LP

Valencia celebra el Día Mundial de la Alimentación con una jornada sobre alimentación saludable

Según el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas, 1 de cada 4 valencianos asegura no llevar una alimentación saludable debido a «vivir deprisa»

Erika Manso

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:54

Valencia celebra la jornada «Platos nutritivos para todos los bolsillos», un encuentro gratuito que ha reunido a más de 200 personas en el Complejo Deportivo ... de La Pechina. El evento se ha llevado a cabo con el motivo del Día Mundial de la Alimentación, de la mano del Ayuntamiento de Valencia y a través de la Concejalía de Sanidad y Consumo y el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa).

