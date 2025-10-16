Los alimentos con más vitamina E que contribuyen a un envejecimiento saludable y previenen del cáncer de colon y mama Su función principal es la de actuar como antioxidante protegiendo a los lípidos y otros componentes de las células de nuestro organismo del daño oxidativo

¿Cuál es el secreto de un envejecimiento saludable a nivel celular? Los expertos en nutrición y alimentación sostienen que la longevidad y la vitalidad a largo plazo dependen en gran medida de la capacidad de nuestro organismo para defenderse del estrés oxidativo. En esta batalla fundamental contra el desgaste diario, la vitamina E se ha convertido en un escudo protector esencial. Este potente micronutriente liposoluble contribuye directamente a la protección de las células frente al daño oxidativo, jugando un papel crucial en la conservación de la integridad de nuestro cuerpo a medida que envejecemos.

El rol esencial de la vitamina E

La función de la Vitamina E es crítica para el envejecimiento saludable, ya que ayuda a mitigar el daño causado por los radicales libres. Esta protección celular es también potenciada por otros micronutrientes, como el selenio, según explica la Fundación Española de Nutrición en el 'Libro de la Alimentación Española'.

Así, la función principal de la vitamina E (tocoferol) es la de actuar como antioxidante protegiendo a los lípidos y otros componentes de las células de nuestro organismo del daño oxidativo. Al ser especialmente útil evitando la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados (AGP), se recomienda que exista una adecuada relación entre la ingesta de esta vitamina y la de AGP en los alimentos, afortunadamente, los alimentos con mayor cantidad de AGP suelen tener también un alto contenido de esta vitamina.

Por ejemplo, el aceite de girasol, uno de los alimentos más ricos en ácidos grasos poliinsaturados, tiene también el mayor contenido en vitamina E. Otros alimentos con esta misma característica son otros aceites vegetales, los frutos secos y los huevos. La deficiencia de la vitamina E es rara, ya que está ampliamente distribuida en los alimentos.

Baja incidencia de cáncer de colon y mama

Un consumo elevado de vitamina E se relaciona con la baja incidencia de cáncer de colon y mama, además de poseer un efecto protector sobre el desarrollo de algunas enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio, al proteger de la oxidación a las lipoproteínas de baja densidad, uno de los principales factores de riesgo de dicha patología. La vitamina E actúa conjunta y sinérgicamente con el mineral selenio, otro antioxidante del organismo.

La Vitamina E se encuentra predominantemente en alimentos ricos en lípidos y es importante notar que es sensible al calor y al oxígeno, por lo que su correcta conservación es vital.

Alimentos con un aporte significativo de Vitamina E

La vitamina E se encuentra principalmente en: germen de cereales, frutos secos, aceites vegetales, verduras de hoja de color verde intenso, huevos, leche y mantequilla.

Para garantizar un suministro adecuado de este antioxidante fundamental, es recomendable incluir las siguientes fuentes en la dieta regular:

• Frutos secos y semillas: Los frutos secos en general son fuentes importantes de esta vitamina.

- Las almendras son fuente de Vitamina E. Una ración de 25 gramos de almendras sin cáscara puede aportar el 42% de las ingestas diarias recomendadas (IR/día) de Vitamina E.

- Las nueces también son fuente de vitamina E.

- Las nueces de girasol/pipas son una fuente destacada de Vitamina E.

- La nuez moscada contiene Vitamina E.

- Las semillas de sésamo son fuente de Vitamina E.

• Aceites y Grasas:

- Los aceites vegetales y el germen de cereales son las fuentes principales de Vitamina E.

- La margarina es fuente de Vitamina E, y a menudo se le añaden más vitaminas como la D.

- La mantequilla contiene Vitamina E.

- Las aceitunas son fuente de Vitamina E, y una ración cubre el 5% de las IR/día para hombres y mujeres de 20 a 39 años con actividad física moderada.

• Pescados y derivados:

- El jurel (pescado graso) es fuente de Vitamina E, la cual contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

- La anguila y la angula son fuente de vitaminas liposolubles como la Vitamina E, junto con la A y la D.

- El caviar es fuente de Vitamina E (junto con vitaminas A y D).

- La sepia o jibia es fuente de Vitamina E.

- Los bígaros hervidos son fuente de Vitamina E, la cual ayuda a la protección celular contra el daño oxidativo.

- Las huevas frescas (en general) contienen Vitamina E (además de A y D).

- El turrón (debido a su contenido de frutos secos) es fuente de Vitamina E.

• Otros alimentos de origen animal:

- La yema de huevo es fuente de Vitamina E.

Aunque el médico griego Hipócrates recomendaba históricamente la miel para tener mayor longevidad, en términos de protección celular contra el envejecimiento biológico la Vitamina E, con su función antioxidante, es el nutriente científicamente destacado que apoya la integridad celular a largo plazo.