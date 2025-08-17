Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los bañistas utilizan la playa de Port Saplaya pese a su cierre. LP

Los usuarios desoyen los cierres en Port Saplaya y se bañan pese a los vertidos

Los ciudadanos que acuden a las playas de Alboraya ponen en riesgo su salud a cambio de tener más espacio en arenales restringidos

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:15

Una treintena de playas han tenido que cerrar este verano en algún momento por la presencia de vertidos que ponen en riesgo la salud de ... los bañistas. Con la polémica servida por saber quién es el responsable de la presencia de bacterias que llegan hasta la costa, la ola de calor y las altas temperaturas han favorecido que muchos usuarios desoigan los cierres decretados por el Ayuntamiento de Alboraya. De esta manera, este sábado aproximadamente un centenar de personas acudió a uno de los arenales cerrado al baño con tal de evitar las aglomeraciones que sí se registraron en otras playas abiertas al público. Así, algunos usuarios prefirieron arriesgar la salud con tal de ganar comodidad y espacio para pasar su día de playa.

