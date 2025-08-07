Alboraya cierra la playa de Peixets y mantiene la prohibición de baño en Port Saplaya El Ayuntamiento exige a la Generalitat una solución coordinada ante los continuos vertidos que afectan a sus playas

El Ayuntamiento de Alboraya ha ordenado el cierre al baño de la playa no vigilada de Peixets, situada entre el Barranco del Carraixet y la Patacona, tras recibir la notificación de la Generalitat Valenciana. La decisión se debe a la detección de niveles elevados de contaminación microbiológica, similares a los que ya obligaron al cierre parcial de la zona norte de Port Saplaya y de la playa canina.

El alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, ha mostrado su malestar ante una situación que considera insostenible y que, asegura, escapa a las competencias municipales. «Somos la última parada de las acequias y no podemos ser quienes paguemos el precio de lo que ocurre aguas arriba», ha declarado. Según el alcalde, los vertidos se producen fuera del término municipal, pero acaban afectando a su costa y perjudicando gravemente al turismo y la hostelería local.

Desde el consistorio critican el protocolo de actuación de la Conselleria, que consideran ineficaz al limitarse a ordenar el cierre de playas cuando se detecta contaminación, sin investigar el origen del problema. «Necesitamos una investigación coordinada y a gran escala, no un simple análisis y cierre en bucle», ha señalado Chavarría, quien ya ha contactado con otros municipios costeros para impulsar una reclamación conjunta.

Alboraya insiste en que no realiza vertidos al Barranco del Carraixet y recuerda que paga periódicamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que actúe cuando se detecta contaminación. «A pesar de ello, tenemos que cerrar playas como la canina, y eso es injusto», denuncia el alcalde. «Mis vecinos merecen respeto y también lo merece el esfuerzo que hacemos desde el Ayuntamiento».

Aunque el origen del problema es externo, el consistorio ha puesto en marcha medidas para intentar reducir su impacto en el municipio. Este mismo año se ejecutará el desvío de la acequia de Mortera a la de la Mar para que sus aguas pasen por la depuradora, y se instalarán sistemas de control de vertidos en el polígono industrial. También está pendiente de autorización por parte de Costas el Parque Agrario de Peixets, que incluye la creación de un humedal artificial con capacidad para depurar las aguas antes de que lleguen al mar.

Desde el verano pasado, Alboraya ha incrementado notablemente el número de puntos de control en acequias y zonas de baño. Asimismo, ha tenido que instalar duchas de cuerpo entero en la Patacona debido al mal funcionamiento de los lavapiés, competencia de la Conselleria.

Chavarría ha hecho un llamamiento a la unidad entre los municipios afectados para exigir una solución supramunicipal definitiva. «Pedimos a los alcaldes y alcaldesas que se unan. Solo una respuesta coordinada desde un nivel superior al municipal puede acabar con esta amenaza constante para nuestras playas».

En el caso de Meliana, el baño está permitido con normalidad entre el espigón norte y el espigón sur de la playa. No obstante, como consecuencia de los altos niveles microbiológicos detectados en los canales de desagüe y acequias del término municipal, se restringe el baño hasta nuevo aviso en dos tramos concretos: desde el espigón norte hasta 200 metros al norte de la acequia Mitgera, y desde el espigón sur hasta el límite con Alboraya. La medida ha sido adoptada a petición de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental y tiene como objetivo garantizar la seguridad de los bañistas.