Los residuos fecales cierran Mareny de Barraquetes y ya van treinta playas este verano

Una treintena de playas han cerrado este verano por residuos fecales después de las tres que estuvieron clausuradas en la jornada de ayer. PortSaplaya continúa ... cerrada más de una semana después de que se identificaran niveles elevados de contaminación microbiológica, que también se han percibido en las acequias del término de Alboraya. Estos datos se recabaron en análisis que realiza la Generalitat dentro del programa de control de la calidad de aguas de baño, tras los cuales se clausuraron a lo largo de la tarde del jueves la de Rabdells en Oliva y la de Mareny de Barraquetes. Mientras la de la Safor seguía clausurada al cierre de esta edición (la previsión es que pueda abrir en la mañana de este sábado una vez se conozcan los últimos resultados), la de la pedanía de Sueca volvió a ser apta para el baño a última hora de la mañana de este viernes. No obstante, ese cierre desató la polémica.

«El lunes estaremos en contacto con la empresa contratada para realizar los análisis paralelos a los del Consell para encontrar el punto de partida de toda esta contaminación», comunicaba el Consistorio pedáneo este viernes. El cierre de la playa, el segundo de este verano, en esta ocasión ha sido breve. La clausura se produjo a las 18 horas del jueves y los análisis del viernes por la mañana eran positivos. El alcalde del Mareny, Jordi Sanjaime, lamentaba la falta de comunicación con la Conselleria de Medio Ambiente: «Si tuviera directamente resultados de los parámetros cuando simplemente son elevados ya podríamos saber el origen de la contaminación y las denuncias estarían en marcha». El edil ya pidió en junio que se enviaran los informes y denunciaba que esta falta de información dificulta la labor de análisis que el propio consistorio está realizando.

El Consistorio de esta entidad local menor anunció hace unas semanas que habían contratado una empresa especializada para realizar un control de las aguas y poder determinar de dónde viene la contaminación. Tras este nuevo incidente en las playas, la empresa ya ha tomado muestras de varios puntos de salidas de agua al mar y el alcalde avanzaba que en pocos días tendrán una idea de dónde viene este vertido. Ya en junio esta playa estuvo varios días cerrada por el mismo motivo, una problemática recurrente durante este verano en varios puntos del litoral valenciano, que ha registrado ya una treintena de clausuras. Desde Medio Ambiente inciden en la calidad del agua en el litoral de la Comunitat y resaltan que en semanas pico puede haber cinco o seis cierres de 300 puntos donde se realizan análisis.

La prohibición del baño en el Mareny ha coincidido en esta ocasión con el puente de agosto y la ola de calor, momento en el que más visitantes hay en la zona del litoral. Algunos vecinos dudaban de esta reapertura tan rápida ya que tan sólo fueron unas horas lo que duró el cierre por contaminación. Otros veraneantes lamentaban que no se informase de forma correcta de estas prohibiciones de baño ya que no se había colocado cintas en los accesos y durante la tarde del jueves la gente seguía nadando.

El agua de esta playa suecana duplicaba los valores admisibles en uno de los parámetros de contaminación fecal. Concretamente en el de enterococos intestinales con 560 microorganismos por cada 100 mililitros cuando la tasa máxima es de 200.