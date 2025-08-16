Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Euromillones deja su premio millonario de este viernes en el municipio donde se celebra un famoso festival
Sombrillas en la playa de la Malvarrosa durante la jornada de ayer. JL BORT

Los residuos fecales cierran Mareny de Barraquetes y ya van treinta playas este verano

El alcalde de la pedanía, contra Medio Ambiente: «Si nos llegaran los resultados de los análisis sabríamos el origeny habría denuncias»

Alicia Talavera
Moisés Rodríguez

Alicia Talavera y Moisés Rodríguez

Alzira | Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:26

Una treintena de playas han cerrado este verano por residuos fecales después de las tres que estuvieron clausuradas en la jornada de ayer. PortSaplaya continúa cerrada más de una semana después de que se identificaran niveles elevados de contaminación microbiológica, que también se han percibido en las acequias del término de Alboraya. Estos datos se recabaron en análisis que realiza la Generalitat dentro del programa de control de la calidad de aguas de baño, tras los cuales se clausuraron a lo largo de la tarde del jueves la de Rabdells en Oliva y la de Mareny de Barraquetes. Mientras la de la Safor seguía clausurada al cierre de esta edición (la previsión es que pueda abrir en la mañana de este sábado una vez se conozcan los últimos resultados), la de la pedanía de Sueca volvió a ser apta para el baño a última hora de la mañana de este viernes. No obstante, ese cierre desató la polémica.

