La playa del Mareny de Barraquetes vuelve a cerrar por contaminación fecal Los últimos análisis muestran que el agua duplica el valor admisible en uno de los parámetros y el Ayuntamiento buscará el origen

A. Talavera Alzira Viernes, 15 de agosto 2025, 09:59 Comenta Compartir

En el puente de agosto y en plena ola de calor los vecinos y visitantes del Mareny de Barraquetes se quedan sin poder disfrutar de un baño. La playa vuelve a cerrarse a causa de la contaminación fecal.

Así informó el Ayuntamiento tras recibir los resultados de los análisis realizados por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental. El agua de esta playa suecana duplica los valores admisibles en uno de los parámetros de contaminación fecal. Concretamente en el de enterococos intestinales con 560 microorganismos por cada 100 mililitros cuando la tasa máxima es de 200.

La dirección general encargada de realizar el muestreo de las aguas de las playas valencianas informó el jueves por la tarde de que se habían identificado niveles elevados en los parámetros microbiológicos de las muestras tomadas el día anterior. El Mareny de Barraquetes puso en marcha el protocolo y procedió a cerrar la playa.

Además, el Ayuntamiento analizará con una empresa contratada varios puntos de salidas de agua al mar para dar con el origen de la contaminación. Cabe recordar que en junio esta playa ya estuvo varios días cerrada por el mismo motivo, una problemática recurrente durante este verano en varios puntos del litoral valenciano.

El Consistorio de esta entidad local menor anunció hace unas semanas que habían contratado una empresa especializada para realizar un control de las aguas y poder determinar de dónde viene la contaminación. Si se consigue dar con el origen se tomarán las medidas oportunas ya que avanzaron que estos parámetros alterados no estaban relacionados con los vertidos periódicos que se realizan por parte los arrozales.

Temas

Contaminación

Sueca