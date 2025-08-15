Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La playa del Mareny de Barraquetes vuelve a cerrar por contaminación fecal
Vista general de la playa del Mareny en Sueca. Lluís Martí

La playa del Mareny de Barraquetes vuelve a cerrar por contaminación fecal

Los últimos análisis muestran que el agua duplica el valor admisible en uno de los parámetros y el Ayuntamiento buscará el origen

A. Talavera

Alzira

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:59

En el puente de agosto y en plena ola de calor los vecinos y visitantes del Mareny de Barraquetes se quedan sin poder disfrutar de un baño. La playa vuelve a cerrarse a causa de la contaminación fecal.

Así informó el Ayuntamiento tras recibir los resultados de los análisis realizados por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental. El agua de esta playa suecana duplica los valores admisibles en uno de los parámetros de contaminación fecal. Concretamente en el de enterococos intestinales con 560 microorganismos por cada 100 mililitros cuando la tasa máxima es de 200.

La dirección general encargada de realizar el muestreo de las aguas de las playas valencianas informó el jueves por la tarde de que se habían identificado niveles elevados en los parámetros microbiológicos de las muestras tomadas el día anterior. El Mareny de Barraquetes puso en marcha el protocolo y procedió a cerrar la playa.

Además, el Ayuntamiento analizará con una empresa contratada varios puntos de salidas de agua al mar para dar con el origen de la contaminación. Cabe recordar que en junio esta playa ya estuvo varios días cerrada por el mismo motivo, una problemática recurrente durante este verano en varios puntos del litoral valenciano.

El Consistorio de esta entidad local menor anunció hace unas semanas que habían contratado una empresa especializada para realizar un control de las aguas y poder determinar de dónde viene la contaminación. Si se consigue dar con el origen se tomarán las medidas oportunas ya que avanzaron que estos parámetros alterados no estaban relacionados con los vertidos periódicos que se realizan por parte los arrozales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  3. 3 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  4. 4 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  5. 5 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  6. 6 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  7. 7 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  8. 8 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  9. 9 Aemet mantiene el aviso naranja durante el puente de agosto en Valencia, no descarta chubascos y señala las zonas donde caerán
  10. 10 Arrestado por acuchillar en el muslo a un hombre en Llíria por una deuda de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La playa del Mareny de Barraquetes vuelve a cerrar por contaminación fecal

La playa del Mareny de Barraquetes vuelve a cerrar por contaminación fecal