Ribó en bicicleta por la calle de la Sang. EFE/K. F.

Ribó, a la tercera va la vencida: declarará el día de Nochebuena

El exalcalde está imputado por la construcción de la piscina de Alboraya en un terreno de huerta protegida en el término de Valencia

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:53

Comenta

El caso de la piscina municipal de Alboraya ha dado ya tantas vueltas en sede judicial que al final el exalcalde de Valencia Joan Ribó ... , que está imputado en esta investigación, ha sido llamado a declarar el día de Nochebuena. Este es el tercer intento para que Ribó comparezca ante el juez y se explique en un caso que investiga el motivo por el que la piscina de Alboraya se construyó en un pedazo de huerta en el término de Valencia.

