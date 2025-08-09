Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
Playa de las Arenas. EFE

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy sábado, 9 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:03

La jornada de este sábado 9 de agosto se presenta soleada en las playas de Valencia. Además, la brisa marina ha hecho descender de forma ligera las temperaturas, por lo que el ambiente no será tan tórrido como otros días. No obstante, se recomienda protegerse de forma especial del sol y el calor en las horas centrales del día. A partir de este domingo, llegará la segunda ola de calor del verano que se extenderá hasta el próximo viernes, según Aemet.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

