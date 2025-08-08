Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet prevé probables tormentas este sábado en la Comunitat y señala donde caerán
AT

Aemet prevé probables tormentas este sábado en la Comunitat Valenciana y señala donde caerán

El tiempo ·

Las lluvias serán también prosibles el lunes

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:46

Aemet ha actualizado su previsión del tiempo para este fin de semana en la Comunitat, en la que se confirma la situación de altas temperaturas debidas a la segunda ola de calor de este verano y chubascos acompañados de tormentas el sábado en algunas zonas. Lluvias que serán también probables el lunes.

La previsión de este sábado 9 de agosto apunta a cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior de la Comunitat por la tarde, donde no se descartan chubascos o tormentas ocasionales. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso en el litoral del tercio norte. El viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas del día, tendiendo a viento flojo del este por la tarde.

Domingo 10: Cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas en el tercio norte y nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Las temperaturas seguirán en ascenso ligero en los litorales de Valencia y Castellón y bajarán algo en el interior de Valencia y con pocos cambios en el resto. En principio, no se esperan tormentas.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

