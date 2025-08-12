Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy martes, 12 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 12:47 Comenta Compartir

La jornada de este martes 12 de agosto vuelve a presentarse muy calurosa. Frente a las altas temperaturas, se recomienda protegerse de forma especial del sol y el calor en las horas centrales del día. Este martes, Aemet ha emitido un aviso especial por la ola de calor en la provincia de Valencia y sur de Alicante con máximas que podrían superar los 37 grados.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord