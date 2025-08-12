Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizan una nave donde desguazaban vehículos de la dana para vender las piezas a otros países
Playa de la Malvarrosa. J. L. Bort

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy martes, 12 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 12:47

La jornada de este martes 12 de agosto vuelve a presentarse muy calurosa. Frente a las altas temperaturas, se recomienda protegerse de forma especial del sol y el calor en las horas centrales del día. Este martes, Aemet ha emitido un aviso especial por la ola de calor en la provincia de Valencia y sur de Alicante con máximas que podrían superar los 37 grados.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas

La localidad valenciana que ha dormido este martes a 10 grados en plena ola de calor

La localidad valenciana que ha dormido este martes a 10 grados en plena ola de calor

El municipio valenciano que registró una sensación térmica de 48 grados este lunes en plena ola de calor

El municipio valenciano que registró una sensación térmica de 48 grados este lunes en plena ola de calor

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  2. 2 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  3. 3 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local de La Marina
  4. 4 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  5. 5 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  6. 6 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  7. 7 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más calor este lunes
  10. 10 Un motorista fallece al salirse de la carretera en Gandia tras cruzarse un jabalí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy martes, 12 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy martes, 12 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla