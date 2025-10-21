Localizan más peces muertos en la Albufera una semana después del temporal

El temporal de la semana pasada vivido en la provincia de Valencia también tuvo su impacto en la Albufera. Concretamente, las lluvias impidieron la recogida ... de la paja del arroz en los campos y esto provocó que muchos peces de la laguna se ahogaran. Una semana después, barqueros del humedal siguen encontrando ejemplares sin vida, aunque de manera localizada en la zona norte. Los técnicos indican que los niveles de oxígeno en el agua son correctos, por lo que las hipótesis apuntan a que estos ejemplares pudieran salir a flote durante la semana gracias a la actividad de las acequias, y descartan un nuevo episodio de mortandad.

Las lluvias han impedido la recogida de la paja del arroz, lo que ha provocado que estos restos naturales se pudran. Este proceso de putrefacción provoca en el agua que preside el parque natural que bajen los niveles de oxígeno (anoxia). Por todo ello, hace unos diez días Seprona y Generalitat investigaron la muerte de miles de peces en la laguna. Al finalizar todas las averiguaciones, desde la conselleria de Medio Ambiente se planteó un envío extraordinario de agua para contribuir a oxigenar las aguas del parque.

La conselleria de Medio Ambiente analiza de manera diaria los niveles de anoxia en el Parque Natural de la Albufera. A este respecto, los técnicos aseguran que los niveles actualmente se encuentran dentro de los parámetros correctos para el bienestar piscícola. Por tanto, que los ejemplares hayan aparecido concretamente en la zona norte junto al barranco del Poyo invita a pensar a las administraciones que se trate de ejemplares muertos del episodio anterior que hayan sido desplazados por el funcionamiento de las acequias en el entorno de la laguna.

En este sentido, se encuentra descartada la posibilidad de que se trate de un nuevo episodio de mortandad, y se asume que estos peces han muerto tras el temporal de hace unos días. Los niveles de anoxia se han normalizado en la laguna, bien gracias a los aportes de agua o a que se comience a recoger la paja del arroz del paraje.

De hecho, la recogida de la paja del arroz se consdiera como factor relevante para aumentar el nivel de oxígeno en el agua. Su quema o su recogida benefician a la calidad del agua. Sin embargo, la época de lluvias y meteorología adverso está impidiendo que se produzcan estas quemas. Para agilizar la retirada, desde la conselleria de Medio Ambiente se ha autorizado a los agricultores a dejar la paja del arroz en los caminos adyacentes a sus campos y será personal autonómico el encargado de retirarla y tratarla.