Peces muertos en la Albufera este jueves. LP

Localizan más peces muertos en la Albufera una semana después del temporal

Los ejemplares aparecen en la zona norte y los técnicos apuntan a que el trabajo en las acequias los ha podido sacar a flote

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 00:57

El temporal de la semana pasada vivido en la provincia de Valencia también tuvo su impacto en la Albufera. Concretamente, las lluvias impidieron la recogida ... de la paja del arroz en los campos y esto provocó que muchos peces de la laguna se ahogaran. Una semana después, barqueros del humedal siguen encontrando ejemplares sin vida, aunque de manera localizada en la zona norte. Los técnicos indican que los niveles de oxígeno en el agua son correctos, por lo que las hipótesis apuntan a que estos ejemplares pudieran salir a flote durante la semana gracias a la actividad de las acequias, y descartan un nuevo episodio de mortandad.

