Turistas esperando el autobús con destino a Buñol
Colas desde las 6 de la mañana en el centro de Valencia para coger el autobús a la Tomatina

Renfe habilita un línea especial con parada en la plaza de España que registra largas esperas entre los turistas

Erika Manso Casillas

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:47

Primera hora de la mañana y cientos de turistas emocionados y expectantes por vivir una experiencia alejada de lo convencional. La plaza de España de Valencia se ha convertido en el epicentro de partida hacia una de las fiestas más internacionales de la Comunitat Valenciana: la Tomatina de Buñol. Los presentes, muchos de ellos extranjeros, han dejado largas colas desde las 6 de la mañana de este miércoles para conseguir un asiento en los autobuses lanzadera que llevarán a la localidad de Buñol, donde cada último jueves de agosto se celebra la mítica 'guerra del tomate'.

Renfe ha habilitado un servicio especial de autobuses de cercanías con salida desde Valencia y que cuenta con 12 paradas intermedias, entre ellas Chiva, Cheste Utiel y San Antonio de Requena. Los primeros vehículos se pusieron en marcha a las 7 de la mañana, con una frecuencia de 50 minutos, aunque la gran afluencia de público ha provocado colas desde la parada en plaza de España hasta el final de la calle San Vicente.

La mayoría de personas a la espera del autobús eran turistas de otros países, entre ellos predominan los franceses , ingleses y japoneses. Todos atraídos por la fama de la gran fiesta, declarada en 2002 de Interés Turístico Internacional. En esta edición se emplearán 120.000 kilos de tomate proveniente de Extremadura, una cifra que convierte a la Tomatina en una cita que combina diversión con tradición.

Con cerca de 20.000 participantes cada año, la Tomatina no solo es un atractivo turístico de primer orden, sino también un motor económico para la comarca. Hoy muchos de los asistentes han aprovechado la espera para crear recuerdos, inmortalizando sus momentos con fotos, «Es la primera vez que voy, estoy emocionado», comenta James, un joven inglés.

El ambiente festivo ha marcado la jornada desde primeras horas, con turistas de diferentes nacionalidades compartiendo expectación y anécdotas en la cola, a la espera de vivir una de las experiencias más singulares y coloridas del verano español.

