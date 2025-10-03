Un incendio industrial desata una enorme columna de humo en Valencia
La humareda, procedente de Bonrepós, es visible desde Cheste a Alboraya | El Ayuntamiento recomienda a la población cerrar las ventanas
redacción
Viernes, 3 de octubre 2025, 10:32
Una intensa humareda ha desatado la alarma en Valencia. Una gran nube de humo gris se divisa desde distintos barrios de la capital del Turia. El humo ha alertado a los vecinos. El fuego, al parecer, se sitúa en una zona industrial de Bonrepós. La humareda se divisa desde Alboraya hasta Cheste.
El Ayuntamiento recomienda a la población de Bonrepós y alrededores a cerrar las ventanas.
En actualización
Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es