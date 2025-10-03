Un incendio industrial desata una enorme columna de humo en Valencia La humareda, procedente de Bonrepós, es visible desde Cheste a Alboraya | El Ayuntamiento recomienda a la población cerrar las ventanas

redacción Viernes, 3 de octubre 2025, 10:32 | Actualizado 10:49h.

Una intensa humareda ha desatado la alarma en Valencia. Una gran nube de humo gris se divisa desde distintos barrios de la capital del Turia. El humo ha alertado a los vecinos. El fuego, al parecer, se sitúa en una zona industrial de Bonrepós. La humareda se divisa desde Alboraya hasta Cheste.

El Ayuntamiento recomienda a la población de Bonrepós y alrededores a cerrar las ventanas.

