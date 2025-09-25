Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Europa vota si mantiene abierta una comisión en apoyo a las víctimas de la dana
Un bombero trabaja en la extinción del siniestro.
Un bombero trabaja en la extinción del siniestro. Consorcio de Bomberos

Un incendio destruye palés y vehículos en una empresa de cítricos en Carlet

El siniestro se declaró sobre las diez de la noche pasada y fue controlado cuatro horas después

R. V.

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:08

Un incendio se declaró sobre las 22 horas de la noche de pasada en una nave de cítricos en la localidad de Carlet. Rápidamente se desplazaron al lugar seis dotaciones del Consorcio de Bomberos de los parques de Alzira, Torrent, Silla, Xàtiva con un sargento, jefe de sector y un oficial.

El siniestro se concentró en la parte exterior donde se vieron afectados palés y varios vehículos estacionados en el párking. Las llamas también dañaron parte del interior de la nave.

El fuego se dio por controlado sobre las dos y cuarto de la madrugada y ahora por la mañana se han efectuado los correspondientes relevos de los efectivos trasladados. En la zona continúan dos dotaciones y un sargento que siguen trabajando para terminar de extinguir las llamas.

