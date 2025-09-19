Miniaturas de Valencia contra incendios Entrenamiento a vista de pájaro. Fuegos de coches eléctricos, en grandes edificios, en El Saler, en aparcamientos, siniestros químicos en el puerto... Los bomberos inician una formación pionera con maquetas para combatir emergencias en la ciudad

Una recreación de la devesa de El Saler, con los edificios junto a la pinada.

Arturo Checa Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:34 Comenta Compartir

El incendio de Campanar marcó un antes y un después en la lucha contra incendios urbanos. El combate contra las llamas en megaestructuras en las que el fuego no se comporta de igual manera enseñó algo a los bomberos:la necesidad de una mayor formación y especialización ante siniestros como aquel, en el que los especialistas se dejaron la piel y casi la vida. Un incendio en zonas boscosas junto a viviendas como El Saler, un accidente químico en el puerto de Valencia, el fuego cebándose con vehículos eléctricos, una estación eléctrica ardiendo... Los escenarios que se pueden encontrar los Bomberos de Valencia son innumerables. Y refinar las técnicas contra ellos un objetivo constante.

Este es el objetivo de un curso pionero iniciado esta semana por los bomberos de la capital con una herramiena principal: una maqueta con miniaturas de la ciudad en las que representar este tipo de emergencias, incluso causando fuego o siniestros eléctricos y planificar a vista de pájaro la respuesta que se le da.

El concejal de Emergencias. Juan Carlos Caballero, contempla la maqueta junto a un mando de los bomberos. LP

La maqueta está formada por ocho paneles de 0,60x1.20 metros. Una vez montada, sus dimensiones con de 4,20x 2,40. El proyecto ha sido creada por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos por 14.000 euros, según señalan desde el Ayuntamiento.

La maqueta reproduce escenarios diversos de la ciudad y puntos estratégicos: puntos de la ciudad, la zona forestal de la Devesa–El Saler o la zona portuaria. En los escenarios urbanos, las , espacio estratégico con instalaciones críticas y alto riesgo industrial y el entorno urbano, donde se recrean edificios de gran altura, garajes, parkings, supermercados o inmuebles de gran valor patrimonial, todos ellos con características de intervención específicas.

Vista de parte de la maqueta. LP

Los bomberos de Valencia han tenido un espejo en el que mirarse: sus compañeros de Andorra. Este cuerpo de emergencias lleva más de cinco años formándose con este tipo de miniaturas. Las maquetas permiten a los mandos aumentar la capacidad de análisis y la eficacia en la toma de decisiones durante una emergencia.

Desde Andorra

El concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha visitado esta semana las instalaciones en las que los bomberos llevan a cabo esta actividad de entrenamiento. «La experiencia de los Bomberos de Andorra demuestra que este sistema funciona y nosotros lo hemos adaptado a nuestra ciudad. Con esta iniciativa apostamos por la formación de calidad y, sobre todo, por anticiparnos a los riesgos para dar una respuesta rápida y eficaz».

Ampliar Recreación del puerto de Valencia. LP

Entre las maquetas hay algunas que permiten emular fuegos en aparcamientos subterráneos o en altura, así como en edificios protegidos, donde el combate contra las llamas debe tener en cuenta además la protección de tesoros culturales.

Para Caballero, esta formación pionera supone dar «un paso más en la modernización del servicio. Valencia se sitúa a la vanguardia en materia de prevención y seguridad ciudadana, ofreciendo a nuestros bomberos herramientas innovadoras que repercuten directamente en la protección de los vecinos y vecinas».

Comenta Reporta un error