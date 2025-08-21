El reto de los bomberos de Valencia: lucha contra el fuego en una ladera de gran valor ecológico en León Un nuevo contingente de la ciudad marcha hacia Castilla para dar el relevo a los especialistas desplazados el pasado lunes a Compludo

Álex Serrano López Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 12:00 Comenta Compartir

Cara a cara contra el miedo, a la espera siempre de que las llamas no coronaran la ladera que tenían que defender, los bomberos del Ayuntamiento de Valencia destinados a León se han fajado contra los peores incendios que ha vivido España en mucho tiempo. Han sido días duros, de mucho trabajo, mucho calor y mucho valor. Ahora, un nuevo contingente de bomberos del Ayuntamiento de Valencia ha partido ya hacia León, donde dará el relevo al grupo que se fue el lunes. Once agentes han partido este jueves por la mañana desde el Parque de Bomberos de Campanar y se han desplazado hacia Chiva, donde coincidirán con el resto de la dotación valenciana que también viaja hacia León. Desde este punto, y ya todos juntos, iniciarán el trayecto hacia la comunidad autónoma de Castilla y León para relevar a la dotación desplazada desde el pasado lunes y ponerse a disposición de la dirección de la emergencia.

Ampliar El nuevo contingente de bomberos trasladado a León, este jueves en el parque de Campanar. AYTO. VALENCIA

A lo largo de estos días, los agentes de Valencia desplazados a la zona se han integrado en el dispositivo de la Generalitat y han estado destinados a la localidad de Compludo mientras que los que llegan a partir de este jueves se desplazarán a una ubicación más al norte. El dispositivo de Valencia ha defendido en las últimas horas la ladera de una montaña, de gran valor ambiental, para evitar que el fuego saltara al otro lado.

Por su parte, Miguel Hernández, oficial de bomberos de Valencia, y una de las personas que hoy viaja hacia León, ha explicado antes de la salida que los medios materiales enviados por Valencia «se han empleado sobre todo en tareas logísticas y, en concreto, se han ocupado de abastecer de agua las dotaciones del consorcio provincial especializadas en la lucha contra los incendios forestales».

El Ayuntamiento de Valencia mantiene en la zona 2 vehículos autobomba, una autobomba ligera de 6.500 y una autobomba urbana pesada de 11.000 litros, dos vehículos ligeros y material. Los medios técnicos continúan en la zona y el relevo se limita al dispositivo humano. El operativo del Ayuntamiento de València se engloba en el envío conjunto de los tres consorcios de bomberos de la Comunitat Valenciana y los ayuntamientos de Valencia, Castellón y Alicante y que coordina la Generalitat. El conseller de Emergencias mantuvo una reunión el pasado lunes con responsables de los consorcios provinciales de bomberos y de los tres ayuntamientos para perfilar los detalles del operativo.