Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias Sanidad va a reparar el trozo desprendido y UGT exige una auditoria para acreditar el estado de la estructura del hospital

Gonzalo Bosch Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 14:38 | Actualizado 15:10h.

Las lluvias también han afectado al Hospital Universitario La Fe de Valencia. Y es que personal trabajador ha denunciado que tras el temporal se han producido desprendimientos de cascotes en ciertas zonas concretas de las instalaciones. La sección sindical de UGT en el Hospital La Fe ha denunciado los hechos por «la extrema gravedad de los nuevos desprendimientos ocurridos en las instalaciones del centro hospitalario tras las lluvias acaecidas durante la pasada noche».

Sanidad asegura que va a reparar el trozo desprendido y a revisar y valorar las zonas próximas para determinar las actuaciones a realizar, tras los daños producidos por este episodio de alerta roja de lluvias en Valencia.

Partes significativas del falso techo se han desplomado en zonas como la cafetería de personal, más concretamente de la torre H. Los sindicatos han asegurado que también ha habido desprendimientos en los pasillos de consultas externas, aunque la conselleria ha confirmado únicamente las del comedor. califican las estructuras de «inaceptables» y asegura que el centro sufre «deficiencias estructurales desde su inauguración en 2011».

«Las imágenes de los destrozos son elocuentes: escombros esparcidos por el suelo y sobre el mobiliario en lugares de alto tránsito de personal y pacientes», aseguran desde UGT. Desde el sindicato aseguran que la caída de estos cascotes se produjo durante la noche del lunes al martes (cuando la tormenta más azotó Valencia capital) por lo que no se han tenido que lamentar heridos. Sin embargo, desde UGT aseguraban que «no podemos seguir dependiendo del azar ante una tragedia».

Desde el sindicato afirman que no es un hecho aislado, «sino la crónica de un desastre anunciado. Año tras año, cada vez que Valencia sufre un episodio de lluvias intensas, el Hospital La Fe, buque insignia de la sanidad valenciana, sufre goteras, inundaciones y desprendimientos. Es una situación vergonzosa e intolerable para un edificio que apenas tiene 14 años de antigüedad y que costó cientos de millones de euros de dinero público».

Iván Solaz, responsable de la sección sindical de UGT en La Fe, ha declarado con contundencia: «Estamos hartos de parches. Es obligación inexcusable de la Gerencia y de la Conselleria garantizar la seguridad en el centro de trabajo, y es evidente que están incumpliendo con su deber. ¿A qué esperan para actuar, a que una tragedia les ponga en evidencia?». Desde UGT han mostrado su enfado y han asegurado que «El Hospital La Fe fue vendido como la joya de la sanidad valenciana, pero la realidad es que sus techos y paredes hacen aguas».

Por todo ello, desde el sindicato han exigido la realización «inmediata de una auditoría estructural externa e independiente de todo el complejo hospitalario para identificar el origen de los fallos y evaluar el estado real del edificio».

«También la puesta en marcha urgente de un plan de choque con un presupuesto adecuado para acometer las obras de reparación definitivas que garanticen la total seguridad de las instalaciones así como la depuración de responsabilidades, tanto técnicas como políticas, por la aceptación de una obra con deficiencias tan graves y por la inacción mantenida durante todos estos años», añadían.