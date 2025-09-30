El alcalde de Cullera, sobre el temporal: «No puedes evitar que caiga la lluvia, pero sí que afecte a las personas» Jordi Mayor asegura que gracias a que se dio la alerta con tiempo no hubo daños personales este lunes en la ciudad costera

Estado en el que ha quedado una de las playas de Cullera por el temporal de este lunes.

Manuel García Cullera Martes, 30 de septiembre 2025, 13:59

La situación comienza a normalizarse en Cullera tras la tromba de agua caída este lunes por la tarde. El municipio continúa con a la limpieza de los restos de piedra y elementos que fueron arrastrados por la lluvia y el viento y desde el Consistorio están evaluando los daños causados en edificios instalaciones municipales, entre los afectados el pabellón municipal donde llegó a entrar agua.

Un temporal que también afectó a las playas. Según explica el alcalde, Jordi Mayor, ha habido desperfectos en pasarelas, alguna torre de socorrista, en la señalización y en la zona de playa accesible de los Olivos. «Todo lo que supone cuando hay un temporal, arrastre todavía de material que ha aparecido en las playas, pero en los próximos días se procederá a limpiar y esperamos en poco tiempo tener las playas otra vez preparadas para lo que pueda quedar de temporada», asegura.

El primer edil de Cullera, que fue muy crítico con la gestión de la Dana del 29 de octubre del año pasado, insiste en que «no se puede evitar que la lluvia caiga, no puedes evitar que se desplace, que llegue a las casas de la gente o a las calles de las ciudades, pero sí que puedes evitar que haya riesgos para las personas».

Mayor insiste en que en la dana del año pasado «hubo quien no hizo lo que tenía que hacer, hubo quien no avisó cuando tenía que avisar y, por tanto, no se pudo prevenir la seguridad de las personas. En esta ocasión sí se ha avisado con tiempo y se ha evitado que hubiera habido cualquier daño personal» y se pregunta qué hubiera pasado este lunes en Cullera si no se hubiera alertado a la población, «todo el mundo está viendo las inundaciones de todas las calles del municipio. Si no se hubiera alertado a la población, hubiera podido haber personas con dificultad de movilidad o incluso niños por las calles a esas horas inconscientes de lo que podía caer».

Al respecto, el alcalde de Cullera asegura que desde Emergencias no le llamó nadie. «Solamente de Servicios Sociales me ha llamado la directora general de personas mayores de residencias, Beatriz Simón, porque tuvimos tres incidencias con gente que tiene el botón de teleasistencia, que actuamos rápido desde la Policía Local».

No obstante, Jordi Major resta importancia al hecho de no haber recibido ninguna llamada de la Generalitat o de Mazón. «Eso no es lo importante, lo importante es que si nos llaman, desde dónde nos llaman. Ya sabemos que el año pasado me llamó desde un restaurante. A mí me da igual si me llaman o no me llaman, pero donde quiero que esté, donde queremos todos los valencianos y valencianas que esté la Generalitat es en el Cecopi, actuando y tomando medidas como se ha hecho en esta ocasión».