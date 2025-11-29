Vox aprueba una Zona de Bajas Emisiones sin multas en Castellón mientras mantiene el bloqueo en Valencia

El tiempo apremia y cada vez hay menos margen para que Valencia tenga aprobada su Zona de Bajas Emisiones en tiempo y forma. No ... es un asunto baladí pues el Ayuntamiento se expone a perder hasta 150 millones de fondos europeos en caso de estar en marcha en 2026. La hoja de ruta para cumplir con esta directriz comunitaria destinada a luchar contra la contaminación ambiental en las grandes ciudades se había cumplido en el Cap i Casal hasta la traición de Vox. El partido de derecha radical, socio de gobierno del Partido Popular en el Consistorio, decidió posicionarse en contra de la propuesta en el pleno de octubre tras haber dado su visto bueno en cinco votaciones previas. Sin embargo, la formación liderada por Santiago Abascal sí ha dado su apoyo a la ZBE de Castellón, una ordenanza que no contempla ni restricciones ni sanciones sobre ninguna clase de vehículos sea cual sea su etiqueta.

LAS PROVINCIAS se ha puesto en contacto con representantes de Vox en el Ayuntamiento de Castellón para solicitar una valoración sobre los motivos que provocan que allí si se haya dado luz verde a la Zona de Bajas Emisiones mientras el partido bloquea su implementación en Valencia. «En Castellón hemos aprobado que no haya restricciones para los coches», apuntan estas fuentes.

Si bien es cierto que en la ordenanza castellonense se establecen umbrales de contaminación que, si se vieran superados, obligarían a activar restricciones al tráfico. No obstante, según apuntan las mismas voces voxistas, estos niveles «nunca se van a alcanzar». En primer lugar, porque Castellón no cuenta hoy en día con niveles de contaminación al límite y porque las obras que se han llevado a cabo como la aplicación de asfalto fotocatalítico, fonoabsorbente o el incremento de zonas verdes han hecho que la polución se reduzca.

«En Valencia no están haciendo eso, van a poner una (ZBE) como en Málaga, que a los vehículos sin etiqueta no les dejan pasar. Eso ya es restrictivo. Eso no lo vamos aprobar en ningún lado, pero si se hace con inteligencia se puede cumplir la ley sin perjudicar al vecino. Eso es lo que hemos demostrado en Castellón», zanjan las fuentes voxistas del Consistorio castellonense consultadas por este diario.

Por otro lado, y con la persistente negativa de Vox, el intento del Partido Popular intentó llegar a un pacto exprés con la oposición, compuesta por Compromís y PSPV, para salvaguardar la ZBE. Hasta la fecha las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de última hora también se encuentran en punto muerto. Pese al naufragio de los entendimientos, el próximo lunes se celebrará un pleno extraordinario para abordar, entre otros asuntos del orden del día, la Zona de Bajas Emisiones.

El 1 de diciembre era precisamente la fecha marcada en el calendario para que la medida estuviese en marcha imponiendo sanciones a los vehículos de etiqueta A de fuera de la provincia. Aunque no haya normativa aprobada, y por ende no se pueda multar, las más de 400 cámaras de videovigilancia se activarán para elaborar estudios sobre la movilidad.

Cabe recordar que en el último pleno el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, presentó una alternativa 'in voce' para adelantar la prohibición de etiqueta A a los coches de la ciudad al 1 de julio de 2027; prohibir la etiqueta B a los de fuera de la ciudad en el plazo de un año a contar desde el momento en que se incumplan los umbrales de contaminación aplicables a partir de 2020. Además, también añadió la posibilidad de incluir dentro de la ZBE los barrios de San Isidro, San Marcelino y el Marítimo.

«Falsa Zona de Bajas Emisiones»

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha lamentado las maniobras de María José Catalá «para condenar a los valencianos a respirar aire contaminado con el apoyo de Vox», según apunta el grupo municipal del PSPV en un comunicado.

Sanjuan se ha referido de esta manera a las negociaciones que ha retomado Catalá para aprobar «una falsa Zona de Bajas Emisiones con el respaldo de su socio de ultraderecha que ni tan siquiera contemple sanciones económicas para los vehículos más contaminantes»: «Es decir, que ni mitigaría el exceso de aire contaminado que respiran los vecinos de Valencia en la actualidad ni evitaría la pérdida de las ayudas europeas o el aumento del bonobús», ha aseverado.

«Sería una enorme irresponsabilidad que María José Catalá acordara con Vox una Zona de Bajas Emisiones sin régimen sancionador como ha pasado en Castellón. En primer lugar, porque una medida así no mejora la calidad del aire y tampoco esa medida implicaría esquivar las sanciones que nos van a costar más de 150 millones de euros como ayuntamiento. Ni siquiera podríamos sostener las ayudas al transporte público que van a hacer que los valencianos y valencianas sean la única gran ciudad donde este transporte no está subvencionado», ha indicado el responsable socialista.

Para Sanjuan este intento «a la desesperada» de Catalá demuestra que la primera edil «nunca ha tenido ninguna intención real de evitar que los valencianos respiren aire que supera los límites máximos de contaminación sino tan solo una falsa ordenanza que engañara al ministerio para evitar las sanciones». «De lo contrario -ha subrayado- estaría dispuesta a aprobar la propuesta que hemos presentado desde la oposición y que permite avanzar hacia un modelo de ciudad mas limpia y con menos tráfico frente a su propio modelo donde el coche es el único protagonista», ha dicho.

«Lo que tiene que hacer María José Catalá es ser responsable como alcaldesa, acordar una Zona de Bajas Emisiones de verdad como le está proponiendo la oposición, no perder ayudas, no perder las ayudas al transporte y mejorar la calidad del aire que respiran los vecinos y vecinas de la ciudad de Valencia», ha finalizado.