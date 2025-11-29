Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes y en otras dos localidades
Un panel informativo de la Zona de Bajas Emisiones en la avenida Tres Forques de Valencia. J. L. BORT

Vox aprueba una Zona de Bajas Emisiones sin multas en Castellón mientras mantiene el bloqueo en Valencia

Desde el grupo municipal en el Cap i Casal trasladan que el partido «no se ha movido en su postura»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

El tiempo apremia y cada vez hay menos margen para que Valencia tenga aprobada su Zona de Bajas Emisiones en tiempo y forma. No ... es un asunto baladí pues el Ayuntamiento se expone a perder hasta 150 millones de fondos europeos en caso de estar en marcha en 2026. La hoja de ruta para cumplir con esta directriz comunitaria destinada a luchar contra la contaminación ambiental en las grandes ciudades se había cumplido en el Cap i Casal hasta la traición de Vox. El partido de derecha radical, socio de gobierno del Partido Popular en el Consistorio, decidió posicionarse en contra de la propuesta en el pleno de octubre tras haber dado su visto bueno en cinco votaciones previas. Sin embargo, la formación liderada por Santiago Abascal sí ha dado su apoyo a la ZBE de Castellón, una ordenanza que no contempla ni restricciones ni sanciones sobre ninguna clase de vehículos sea cual sea su etiqueta.

