Los argumentos de los partidos para no aprobar la Zona de Bajas Emisiones en Valencia Todos los grupos en el Ayuntamiento argumentan distintos motivos para no negociar la aplicación de las restricciones al tráfico; si no lo hacen antes del 31 de diciembre, se podrían perder 150 millones de euros

Álex Serrano López Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:22

A vueltas con la Zona de Bajas Emisiones en el Ayuntamiento de Valencia, todos los partidos tienen motivos para no aprobarla. Excusas, si quieren, porque en realidad la voluntad de negociar ni está ni se la espera. Después de la presentación de una propuesta bastante marciana por parte de la oposición el pasado lunes, que llegó a exigir al PP, partido más votado y que ostenta la vara de mando, que se abstuviera en el pleno extraordinario que van a pedir para que la moción salga adelante, no ha habido movimiento de fichas. Los bandos, aunque es triste hablar de bandos cuando en realidad estamos hablando de que la ciudad pierda 150 millones de euros, casi un 10% del presupuesto municipal, siguen lejos, y todos tiene argumentos para o bien no valorar propuestas alternativas a la suya o bien ni siquiera sentarse a negociar. Mientras, el reloj corre: si el 31 de diciembre no está aprobada la ZBE, a Valencia le tocará pagar. Y no será ahora, por lo que puede ser que el gobierno que tenga que hacer frente a la multa ni siquiera sea del mismo color que dirige ahora mismo los designios de la ciudad. Aviso, por tanto, a navegantes.

PP: sanciones demasiado apresuradas

El Partido Popular, que quizá pecó de exceso de confianza en Vox y no negoció nada con la oposición, se encontró en octubre con un «no» teledirigido desde Madrid que dio al traste con la ZBE. Ha tenido, por tanto, que sentarse con la oposición, pero ha faltado voluntad política (cada uno dice que por parte del bando contrario; es fácil, por tanto, que haya sido por las dos partes). Ahora se encuentra con una propuesta alternativa, la de Compromís y PSPV, que no satisface las demandas de los de María José Catalá en cuanto a las sanciones. La propuesta de la oposición plantea multas tan pronto como enero de 2026, lo que para el equipo de gobierno es inadmisible. Como repiten machaconamente, Madrid y Barcelona han tenido entre 4 y 5 años para aplicar la ZBE, pero eso implica que ambas capitales empezaron a tramitarla 4 y 5 años antes. El equipo de gobierno de Ribó, por su parte, dejó el balón en el tejado del próximo alcalde o alcaldesa.

Además, el PP insiste en que no puede negociar nada que incluya plantas viarias o proyectos urbanos, como pretende la oposición. Se podría hablar de fechas, de ayudas, de ligar las multas a la renta... todo eso puede estar encima de la mesa. Pero cuando Compromís y PSPV piden la reversión de Colón o un corredor verde sin coche (ambas medidas en los programas electorales con las que ambas formaciones perdieron las elecciones en 2023), el PP pone una línea roja. Catalá ha usado en varias ocasiones la expresión «no podemos mezclar churras con merinas».

Compromís: volver al modelo Grezzi o nada

Los de Papi Robles se sentaron con el PSPV hace unas semanas y de ahí salió la propuesta presentada este lunes. Se trata de una moción que pretenden que el PP aprueba al menos mediante la abstención y que convertiría, de facto, a ambos partidos en encargados de la concejalía de Movilidad de la ciudad. Porque ese plan incluye la reversión de Colón al modelo Grezzi, ese que provocaba atascos en el centro y que dificultaba la circulación por el anillo interior, y, además, una ampliación de las plazas de aparcamiento para residentes en todos los barrios. Piden hasta un 55% de plazas reservadas para los vecinos. Enarbolan una simulación de la Universitat Politècnica de València, gestionada por el PSPV, que evidencia que a más restricciones más reducción de la contaminación. Aunque no es un modelo que el PP rechace de plano (de hecho, Jesús Carbonell ya las ha instaurado en el entorno de la supermanzana), la zona verde ha desaparecido de los planes de Movilidad y parece poco probable que el PP se avenga a negociar una cuestión que, de nuevo, aparecía en programa electoral de la ahora alcaldesa.

PSPV: torna-li la trompa al xic con el Corredor Verde

El Partido Socialista se ha enrocado en reclamar un corredor verde sin coches en la playa de vías de la Estación del Norte. Un proyecto con el que el PSPV concurrió a unas elecciones donde fueron tercera fuerza. Argumenta el PSPV que el hecho de que ahí vayan 4.000 viviendas en futuros planeamientos no impide que haya servidumbres de tráfico, porque de alguna manera tendrán que entrar los vecinos a sus aparcamientos, y ponen como ejemplo el Jardín del Turia, en torno al cual, claro, hay edificios habitados. El PP no quiere ni oír hablar del tema mientras termina de diseñar el bulevar verde, que se presentará el año que viene. En demás cuestiones, como plazos, se avienen a negociar. La línea roja, en este caso, es una línea verde.

Vox: es una imposición de Pedro Sánchez

Los socios de gobierno de Catalán han demostrado, al menos en esta cuestión, no ser de fiar. Aseguran, y así es, que la implantación de la ZBE es una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez y se niegan a acatarla. Legítimo, pero la decisión pone en peligro las arcas municipales, que podrían perder 150 millones de euros. Aseguran, además, que las ZBE forman parte de la agenda verde de Europa, con la que ellos no comulgan. Tras cinco votaciones en la que dijeron «sí», en el pleno de octubre dijeron «no» y forzaron al PP, que tampoco está loco por el proyecto, a negociar con la oposición.

