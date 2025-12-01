Los vecinos de Valencia presionan para aumentar los controles sobre los patinetes

La Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (Faavv) valora positivamente que los patinetes eléctricos tengan que contar con un seguro de responsabilidad civil ... de manera obligatoria. No obstante, los residentes piden ir un paso más allá en las restricciones y exigen a las autoridades que impongan la matriculación necesaria de estos vehículos así como incrementar la cantidad de controles.

Desde la Faavv señalan a LAS PROVINCIAS que el número de estos VMP ha crecido exponencialmente en los últimos años. Sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio, medida que entrará en vigor en enero de 2026, opinan que «es un pequeño avance», pero señalan a su vez que habría que introducir una forma de identificar a los conductores de los patinetes. Los vecinos denuncian que ha habido casos en los que después de provocar accidentes se han dado a la fuga sin pararse a auxiliar a la víctima. Según su parecer, la existencia de este tipo de situaciones justifica la necesidad de imponer la matriculación de estos VMP.

Por otra parte, la Faavv propone que se multipliquen los controles para que los patines no circulen por la acera o la calzada en contra dirección.

En lo que respecta a este apartado en concreto, los residentes de Valencia aseguran que, con tal de priorizar la seguridad vial, es importante controlar que los patinetes eléctricos no excedan el límite legal fijado en 25 kilómetros por hora así como estar vigilantes de que sus conductores vayan provistos de casco, chalecos y luces «para hacerse visibles de manera diáfana y a distancia».