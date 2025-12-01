Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos jóvenes subidos sobre el mismo patín en un paso de peatones de la ciudad. JESÚS SIGNES

Los vecinos de Valencia presionan para aumentar los controles sobre los patinetes

La Federación reclama matricular este tipo de vehículos para facilitar su identificación y sanción en caso de cometer un accidente

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:11

La Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (Faavv) valora positivamente que los patinetes eléctricos tengan que contar con un seguro de responsabilidad civil ... de manera obligatoria. No obstante, los residentes piden ir un paso más allá en las restricciones y exigen a las autoridades que impongan la matriculación necesaria de estos vehículos así como incrementar la cantidad de controles.

