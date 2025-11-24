Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos patinetes eléctricos circulan por la calle Angustias de Valladolid. A. MINGUEZA

El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre

La regulación entrará en vigor el próximo 2 de enero y desplazarse a través de este vehículo puede costar entre 20 y 100 euros anuales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Los patinetes eléctricos han redibujado en los últimos años el mapa de la movilidad urbana como una solución práctica, barata, sostenible y que hasta ahora ... no contaba con demasiados requisitos. Pero a mes y medio de que sea obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para circular con este vehículo por las calles españolas, muchos usuarios se encuentran recalculando su ruta. «Primero me prohibieron cargar la batería en la oficina y después subirlo al autobús. Si ahora tengo que pagar un seguro, me planteo venderlo y comprarme una moto, que al menos es más rápida», comenta Manuel Fernández.

