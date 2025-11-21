Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Atascos kilométricos en la A-7 y la V-30 este viernes
Un atasco de tráfico en Valencia. Iván Arlandis

La Federación vecinal pide reunirse urgentemente con Alcaldía y oposición para resolver la zona de bajas emisiones

La presidenta de la entidad asegura que la calidad del aire y la salud de las personas son innegociables y llaman a la responsabilidad de la corporación

R. V.

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:46

Comenta

Tras el pleno del Ayuntamiento de este pasado martes en el que se echó atrás la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la Federació d'Associacions ... Veïnals de València (FAAVV) ha comunicado que ha solicitado una reunión urgente con la alcaldesa y otra con cada uno de los partidos de la oposición, PSOE y Compromís, con el fin de que se llegue a un acuerdo. Desde la FAAVV se pide al Gobierno municipal responsabilidad y flexibilidad para tratar de acercar posiciones por un bien común como es respirar un aire mejor y, por tanto, cuidar la salud de las personas, sin sucumbir a las ideas negacionistas del cambio climático.

