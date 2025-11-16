Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo comisario principal de la Policía Local de Valencia, Ángel Albendín, en el museo del cuerpo. JESÚS SIGNES

Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»

El nuevo jefe de la Policía Local de Valencia pretende incrementar los controles sobre los VMP y reducir el número de siniestros viales

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:53

Comenta

Con experiencia en otros cuerpos de seguridad, fue guardia civil durante nueve años, y el gran apagón como 'bautismo de fuego' en el cargo de ... comisario principal de la Policía Local, Ángel Albendín (Valencia, 1965) afronta importantes misiones para el cuerpo policial dependiente del Ayuntamiento. En su primera entrevista desde que ostenta el puesto, Albendín desvela sus intenciones a la hora de intentar resolver el rompecabezas de los atascos, reducir la peligrosidad de los patinetes eléctricos y muestra su preocupación ante el aumento de atropellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  4. 4

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  7. 7 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  8. 8 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  9. 9 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  10. 10 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»

Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»