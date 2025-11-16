Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»

Con experiencia en otros cuerpos de seguridad, fue guardia civil durante nueve años, y el gran apagón como 'bautismo de fuego' en el cargo de ... comisario principal de la Policía Local, Ángel Albendín (Valencia, 1965) afronta importantes misiones para el cuerpo policial dependiente del Ayuntamiento. En su primera entrevista desde que ostenta el puesto, Albendín desvela sus intenciones a la hora de intentar resolver el rompecabezas de los atascos, reducir la peligrosidad de los patinetes eléctricos y muestra su preocupación ante el aumento de atropellos.

- En los últimos dos años ha habido atropellos bastante graves e incluso mortales, ¿les preocupa este asunto? ¿Van a poner alguna medida especial en marcha?

Sí, nos preocupa. De hecho, yo antes era el jefe de la división de Seguridad Vial y ya pusimos en marcha una serie de acciones porque creemos que la unidad es muy importante y la seguridad vial también es prioritaria y nos preocupa mucho. Las víctimas mortales son en muchos casos los colectivos vulnerables, peatones, bicicletas o VMPs. Sigue estando la motocicleta como el vehículo que más víctimas produce, pero no cabe duda de que tanto el peatón como la bicicleta y los VMPs son los susceptibles de ser los muertos en cuando hablamos de accidentes de tráfico. Estamos trabajando en la formación en colegios para explicarle a los peatones y a las asociaciones de personas mayores. Porque muchas veces puede ser el vehículo, pero otras veces es la propia conducta del peatón. Estamos trabajando a nivel transversal con un análisis de todos los accidentes que se producen con víctimas para ver qué factores influyen, si es la vía o si es la conducta del peatón o la del vehículo para hacer campañas y acciones que permitan reducir eso. Nuestro objetivo es el que establece la Unión Europea y la DGT: de aquí al 2030 reducir en un 50% el número de víctimas. En ese objetivo estamos. Vamos a iniciar campañas que van a estar sobre todo focalizadas en los colectivos más vulnerables, que pueden ser los que habitualmente tienen más riesgo de ser fallecidos en un accidente.

- ¿El tráfico y los atascos son incontrolables?

El tráfico es algo muy dinámico. Valencia es una ciudad que se circula bien para el tamaño que tiene y la movilidad es buena. Atascos hay. Esto es física de flujos, es como una acequia que tiene una capacidad y da la que da. Dependiendo de la conducta de los usuarios, hay momentos en los que, si coinciden, ese atasco se da. Creo que el sistema que lleva el servicio de Movilidad es muy bueno y funciona bien, pero no cabe duda de que hay momentos picos en que hay ciertos puntos que se congestionan. Pero están asociados a la capacidad de la vía, es decir, aunque puedas intentar regular cosas, pero también va a depender del volumen. Si es muy elevado, ese atasco se va a producir durante 10, 15, 20 minutos, los que sea. La movilidad hoy en día está resuelta a nivel tecnológico y en todo caso nosotros como policías entramos en aquellos puntos donde la regulación ya no tiene resultado y lo que hacemos es intentar mitigar hasta cierto punto parte del atasco, es decir, que no se corte el cruce. En general, Valencia no es una ciudad con una movilidad mala, todo lo contrario es una ciudad con una movilidad buena. Eso sí, en ciertos puntos se van a dar congestiones a ciertas horas, pero porque lo da la propia limitación espacial de la vía.

- ¿Pero nota que va más o a menos?

No noto que vaya más, lo que pasa es que ahora tenemos las obras de Perez Galdós y todo ese flujo que hay por ahí se tiene que diluir por otro lado. También es cierto que, una vez te metes en un atasco, te metes dos días, al tercer día buscas una alternativa. Nosotros siempre ponemos un dispositivo para intentar que funcione los primeros días y luego va cambiando. La gente va tomando sus decisiones y a lo mejor evitar eso te produce un atasco no tan grande, pero más pequeño en otro sitio porque la gente está tomando decisiones y al final se va regulando. Pero aún así, seguramente en ciertos momentos de afluencia que la gente tiene que pasar por ese punto sí o sí, tendremos algún tipo de congestión. Pero en general, yo soy usuario también de Valencia, quitando momentos y franjas puntuales en puntos puntuales, la movilidad es bastante buena.

- ¿Está funcionando el operativo especial de Pérez Galdós?

Está funcionando, obviamente ha repercutido a toda la parte de Pío XII y toda la parte norte. Con la regulación semafórica y el dispositivo que tenemos nosotros hemos conseguido que el tema, dentro lo que cabe, sea bastante manejable. De hecho, el dispositivo que tenemos ahora está reducido y está enfocado a diferentes horas que sabemos que se pueden producir ciertas congestiones, pero la gente ya ha tomado sus decisiones, que es lo que pasa siempre. Siempre tienes dos o tres días en los que a la gente le pilla sin saber y se mete, pero huye de los atascos. Al final, eso también ayuda a que el tráfico se diluya.

- Estamos entrando en época de cenas de empresa de cara a Navidad. ¿Prevén hacer controles?

Sí. En coordinación con la DGT siempre se plantean campañas de consumo de alcohol. Estamos haciendo todo el plan para Navidades, que incluye todo el tema de la movilidad.

- Hace un año instalaron más radares 'sorpresa'. ¿Saben el dato de multas que han impuesto?

El dato exacto ahora no lo tengo. Todavía tenemos pocos datos de esos puntos porque son nuevos. No tenemos una referencia temporal muy amplia. Lo que se tiene que entender es que los radares que se han puesto están asociados a aquellas vías donde hay un ciertos índices de siniestralidad y en los que consideramos que el factor velocidad es un elemento que puede agravar un accidente y los daños. Esos radares están con la intención de que la gente baje el pie del acelerador porque cuando se produce un accidente es grave. ¿Las denuncias se ponen más o menos? Obviamente, es un dato que está ahí, pero su finalidad es sobre todo disuasoria.

- ¿Los patinetes eléctricos son un peligro para los peatones?

Muchos colectivos que lo usan son gente joven, algunos todavía no se han sacado el carnet de conducir, lo cual hace que no tengan una conciencia tan clara como alguien que se ha examinado del carnet de conducir, ni en las reglas de conducción ni en los aparentes riesgos. Obviamente entran en conflicto con el peatón, en muchos casos porque cuando circulan no respetan las normas o porque invaden zonas que no tienen que invadir. Para el peatón es un problema. Mucha gente me dice, 'a ver si hacéis algo con los patinetes'. Es verdad, es una problemática. Primero, porque desgraciadamente generan muchas lesiones. El índice de lesividad es de un 80 y tantos por 100, o sea, de cada 10 accidentes que tiene un patinete ocho o nueve acaban heridos. Y, por otro lado, porque suponen también un riesgo para los peatones. Es algo que ya en seguridad vial me lo tomaba muy en serio y ahora que soy jefe más. Estamos trabajando para conseguir reducir ese tipo de conductas y, en cierta medida, intentar bajar ese tipo de situaciones y que haya menos quejas de los peatones porque obviamente las hay. Es un colectivo muy nuevo, estamos experimentando qué soluciones le damos porque esto hace 10 años no había. Pero creo que entre modificaciones legislativas que va a haber del seguro y una serie de factores, más las campañas que hagamos y las acciones que tomemos en estos próximos años, vamos a bajar un poco ese tipo de datos.

- ¿Cuántas veces han utilizado el cinemómetro de patinetes?

Ahora mismo no lo sé, pero se hacen controles periódicamente en los carriles bici y de hecho también monitorizamos los carriles: cuánta afluencia hay en diferentes carriles para saber dónde hay más, qué situaciones no se puede producir. Estamos muy pendientes de ese tema, porque además es una queja que se repite mucho y cuando te la repite mucho el ciudadano hay que ponerle acción para intentar solucionarla.

- ¿Cuándo estará operativa la nueva unidad que patrullará a bordo de un patinete?

Cuando vengan los nuevos, que tienen que pedir destino, hay una serie de trámites burocráticos… Quiero que estén para principios del año que viene. Va a venir muy bien, porque el problema es que es difícil actuar sobre el patinete si no vas por el carril donde va. No puedes meter una moto y un coche policial tampoco. Entonces, que vaya un policía con un patinete con un usuario más, creo que va a ser bastante más efectivo.

- ¿Serán una decena de agentes?

Sí, 10 o 12.

- La semana pasada hubo una protesta de taxistas contra los vehículos de transporte con conductor. ¿Han reforzado los controles sobre los VTC?

Estamos continuamente haciendo inspecciones al colectivo de VTC y también hacemos inspecciones a los taxis. Lo que pasa es una solución más a nivel normativo. Nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos. La norma está como está. Hacemos inspecciones y tenemos al colectivo controlado. Entiendo a los taxis en el sentido de que son una competencia para ellos, pero la Policía puede llegar hasta donde puede llegar, que es al aspecto de la inspección y el control. Ellos posiblemente lo que quieren es que no haya VTC, pero no es un tema nuestro, no es una realidad que hemos creado nosotros. Lo que hacemos es inspeccionarlas, como inspeccionamos transportes, como inspeccionamos otro tipo de realidades.

- Los taxistas llegaron a decir en el pleno del Ayuntamiento que Adif y la Policía Local les recomendaron instalar una barrera en la parada de taxis de Joaquín Sorolla. ¿Le consta esta propuesta?

A mí no me consta. Se habló, pero fue cuando se hicieron una obras en Adif porque iban a poner un vigilante jurado, pero en relación a eso. Si alguien lo ha dicho, yo en esa conversación no estaba, ni yo lo he dicho.