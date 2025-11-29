Los vecinos de Valencia exigen a los partidos un pacto urgente para aprobar la Zona de Bajas Emisiones

La Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (Faavv) también se ha pronunciado sobre la persistencia del bloqueo de la Zona de Bajas Emisiones en Valencia ... . La entidad que aglutina a los colectivos de residentes de la ciudad ha resaltado en un comunicado «la necesidad de acuerdo entre el Gobierno municipal y los partidos de la oposición» sobre esta medida y pide especialmente «al partido en la Alcaldía la flexibilidad necesaria para tratar de acercar posiciones por un bien común como es respirar un aire mejor y, por tanto, cuidar la salud de las personas sin sucumbir a las ideas negacionistas del cambio climático».

En ese sentido, la Federación vecinal lamenta que se haya convocado un Pleno extraordinario sin que haya habido opción de diálogo previo lo que supone «un riesgo de alejamiento de posturas que acabará pagando la ciudadanía gravemente». Asimismo, la Faavv indica que se ha convocado esta sesión sin llevarse a cabo aún las reuniones solicitadas la semana pasada por parte de la entidad con los distintos grupos políticos municipales para intentar llegar a un acuerdo sobre la ZBE.

La Federación vecinal insiste en que la ciudadanía espera «mayor responsabilidad, flexibilidad, diálogo y acuerdos» entre sus representantes en el hemiciclo municipal. «Lo que está en juego es la salud de las personas y del planeta en el que vivimos. Mejorar la calidad del aire es una necesidad prioritaria e inexcusable», aseveran.

A su juicio, la urgencia por reducir la concentración de contaminantes atmosféricos emitidos por los vehículos, los beneficios para la salud al rebajar los efectos que ocasionan muertes prematuras relacionadas con la contaminación atmosférica, el fomento del transporte público y la movilidad sostenible, la modernización de la ciudad en línea con otras grandes ciudades europeas que ya han implementado medidas similares mejorando la habitabilidad de las zonas urbanas o el acceso a fondos europeos destinados a proyectos de movilidad sostenible, «son motivos más que suficientes para llegar a un acuerdo por el bien común».

Por otra parte, la Federación de Asociaciones Vecinales recuerda a modo de denuncia que la ZBE «discrimina» a barrios como los que viven junto al puerto, actor al que califican como «un gran foco de contaminación, con macro-cruceros y portacontenedores que terminarán su vida contaminando».

La Faavv reitera que los vecinos organizados quieren ser escuchados, a través de los distintos mecanismos de participación existentes. Un ejemplo de ello es el Consejo Social de la Ciudad, que se define como «órgano de participación de los vecinos y las vecinas de Valencia y de las organizaciones sociales, vecinales, económicas o profesionales, como cauce permanente de diálogo y deliberación sobre los asuntos más relevantes que afectan a la ciudad».

«La Federación vecinal se muestra una vez más a disposición para ser escuchada, para que se cuente con el movimiento vecinal y que, al margen de las disputas entre partidos políticos, se llegue a los mejores acuerdos para el conjunto de la ciudadanía, y más si cabe para cuestiones que afectan cada vez más a la vida y a la salud de los valencianos y las valencianas», concluye el escrito remitido este sábado.