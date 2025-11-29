Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cámaras de videovigilancia de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia. J. L. BORT

Los vecinos de Valencia exigen a los partidos un pacto urgente para aprobar la Zona de Bajas Emisiones

La Federación insta a los grupos municipales a acercar posturas y alcanzar un acuerdo «por un bien común sin sucumbir a las ideas negacionistas del cambio climático»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

La Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (Faavv) también se ha pronunciado sobre la persistencia del bloqueo de la Zona de Bajas Emisiones en Valencia ... . La entidad que aglutina a los colectivos de residentes de la ciudad ha resaltado en un comunicado «la necesidad de acuerdo entre el Gobierno municipal y los partidos de la oposición» sobre esta medida y pide especialmente «al partido en la Alcaldía la flexibilidad necesaria para tratar de acercar posiciones por un bien común como es respirar un aire mejor y, por tanto, cuidar la salud de las personas sin sucumbir a las ideas negacionistas del cambio climático».

