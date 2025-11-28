Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia. DAMIÁN TORRES

Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar

El Ayuntamiento anuncia que los dispositivos entrarán en servicio para recabar datos sobre la movilidad de la ciudad y no sancionarán al no haber sido aprobada la ordenanza

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:27

Los 'ojos' que venían a vigilar el cumplimiento de la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de Valencia entrarán en funcionamiento el próximo lunes, ... eso sí, sin multar. La fecha prevista para el arranque de la medida, que finalmente no se echará a andar conforme estaba calendarizado por culpa de la traición de Vox, socio de gobierno del Partido Popular, y la falta de entendimiento entre el PP y los grupos de la oposición -PSPV y Compromís- para alcanzar un pacto a contrarreloj, no ha alterado la puesta en marcha de los más de 400 dispositivos instalados dado que el servicio estaba contratado para que se iniciase el 1 de diciembre.

