Pleno ordinario celebrado el pasado mes de octubre. Irene Marsilla

Un nuevo pleno del Ayuntamiento de Valencia intentará desbloquear la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones

La sesión doble extraordinaria se celebrará el 1 de diciembre tras la moción presentada por la oposición e incluye mociones sobre limpieza y vivienda y la aprobación del organismo autónomo Valencia Sostenible

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:19

El Ayuntamiento de Valencia celebrará el próximo lunes 1 de diciembre una doble sesión de pleno extraordinario donde uno de los temas estrellas será la ... Zona de Bajas Emisiones, una ordenanza que ha quedado encallada, porque el PP no ha conseguido el apoyo final de Vox, su socio de gobierno, ni la abstención o aprobación ni del PSPV ni de Compromís.

