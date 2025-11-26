Un nuevo pleno del Ayuntamiento de Valencia intentará desbloquear la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Valencia celebrará el próximo lunes 1 de diciembre una doble sesión de pleno extraordinario donde uno de los temas estrellas será la ... Zona de Bajas Emisiones, una ordenanza que ha quedado encallada, porque el PP no ha conseguido el apoyo final de Vox, su socio de gobierno, ni la abstención o aprobación ni del PSPV ni de Compromís.

Con la espada de Damocles fijada en el 31 de diciembre, fecha máxima para aprobar la ordenanza si no quiere el Ayuntamiento de Valencia recibir multas y tener que devolver 150 millones de euros de ayudas al transporte y subvenciones europeas, faltará ver si en esta nueva oportunidad de debate hay fumata blanca o negra.

Este pleno extraordinario se produce después de que Compromís y PSPV presentaran una moción suscrita conjuntamente sobre la Zona de Bajas Emisiones, pero la cuestión de fondo es que once días antes del pleno ordinario de octubre ya no hubo más reuniones o acercamientos entre PP y la oposición y desde el pasado pleno hasta ahora tampoco se han producido reuniones ni conversaciones telefónicas sobre este tema.

De modo que si cada uno de los partidos sigue enrocado en sus propuestas, no parece que el pleno extraordinario del lunes vaya a servir de algo, salvo sorpresas de última hora, y faltará ver si el dinero se acaba perdiendo.

No hay que olvidar que en el último pleno municipal, el edil de Movilidad, Jesús Carbonell, presentó una alternativa in voce de adelantar la prohibición de etiqueta A a los coches de la ciudad al 1 de julio de 2027; prohibir la etiqueta B a los coches de fuera de la ciudad en el plazo de un año a contar desde el momento en que se incumplan los umbrales de contaminación aplicables a partir de 2020 y añadió aplicar la ZBE a San Isidro, San Marcelino y el Marítimo.

Desde Vox, cumpliendo con órdenes de Abascal y pese haber avalado hasta en cinco ocasiones al PP en plenos y comisiones, no van a moverse del 'no' y desde PSPV y Compromís consideran que aplicar las primeras prohibiciones en julio de 2027, como última oferta presentada por el PP, supone querer esperar a que pasen elecciones.

A todo ello se suma que el PSPV exige un corredor verde, con el bulevar García Lorca sin coches; que Compromís exige la reversión de la calle Colón (para que no pasen coches) y que el PP no ve bien la moción de la oposición de plantear multas tan pronto como en enero de 2026, ya que no se da un plazo razonable a los ciudadanos para que puedan comprar coches híbridos o eléctricos.

Reacciones de Compromís y PSPV

Nada más conocer la convocatoria del pleno extraordinario, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha opinado: «Catalá tiene una nueva oportunidad de salir del empastre en el que ha metido a la ciudad. Un empastre y una irresponsabilidad absoluta de un gobierno que baja los brazos y pretende que el Ayuntamiento asuma un agujero de hasta 155 millones de euros por no querer aprobar una zona de bajas emisiones«.

Y ha añadido: «Aquí tiene a un partido responsable, que se ha puesto de acuerdo con el PSPV para proponer una Zona de Bajas Emisiones más justa y social que la planteada por el PP, una propuesta sensata que no obliga a los vecinos de la ciudad a cambiar de coche y que servirá, de verdad, para reducir la contaminación en València. Incluso la UPV considera nuestra propuesta como la más adecuada para cumplir con la normativa europea, siempre que vaya acompañada de otras medidas, como la creación masiva de aparcamiento residencial, revertir los cambios de Colón que han generado más tráfico en el centro o garantizar que el Corredor Verde será un espacio libre de circulación. Mejorar el aire de Valencia no solo pasa por aplicar la ZBE, sino también por recuperar un modelo de movilidad sostenible y una apuesta clara por el transporte público».

Según Robles, hasta este momento Catalá no se ha puesto en contacto con Compromís. «Esperamos que no tenga otra idea peregrina como la del último pleno, donde intentó seducir a la oposición sin mostrarnos en ningún momento su propuesta por escrito, que además era mala. Si Catalá quiere mejorar la vida de esta ciudad, debe tomarse en serio nuestra propuesta. Si no la comparte, tendrá que presentar una alternativa con tiempo para estudiarla o, por responsabilidad, debería abstenerse y permitir que la oposición salve a la ciudad de la pérdida de más de 150 millones».

Por su parte, desde el PP ya explicaron la pasada semana que la propuesta de Compromís y PSPV era un «paripé' ya que unión al tema de la Zona de Bajas Emisiones otras exigencias que nada tenían que ver con la ordenanza como las restricción al paso de coches por la calle Colón o un bulevar García Lorca sin coches.

Desde el PSPV, el portavoz municipal, Borja Sanjuan, ha opinado que Catalá «no debería de persistir en el error de no hablar con nadie. No debería de convocar este pleno extraordinario, al que está obligada, sin no siquiera habler llamado a los partidos de la oposición».

Sanjuan añade que «no debería de intentar dar la sorpresa en el último momento, como en el pleno pasado, con el objetivo de buscar culpables y no soluciones».

El portavoz socialista expone que si Catalá «quiere aprobar la ZBE lo normal es que levantara el teléfono y nos sentáramos a negociar antes del luens 1 de diciembre» y añade que «si no está dispuesta a hablar con nadie, que al menos que anuncie que está dispuesta a abstenerse ante la propuesta que hacemos para aprobar una ZBE buena para Valencia, que proteja la calidad del aire y nos permita no perder 150 millones de euros y salvar las ayudas al transporte».

Otras cuestiones

En este pleno extraordinario también se pondrá sobre la mesa una moción conjunta de Compromís y PSPV sobre la contención de los precios y refuerzo de las políticas públicas de vivienda y una tercera moción suscrita por Compromís sobre la nonificación de la tasa municipal de resiudos y mejoras de los servicios de limieza y recogida en la ciudad de Valencia.

También incluye el pleno extraordinario una interpelación de la portavoz de Compromís, Papi Robles, a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que lanza la siguiente pregunta: «Cómo piensa resolver la situación caótica y de desgobierno a que tiene sometida a Valencia».

Si este pleno extraordinario se ha convocado a las 10.30 horas, un cuarto de hora antes habrá otro pleno extraordinario. En este caso, los puntos del orden del día son la propuesta de aprobación definitiva de la creación del Organismo Autónomo Municipal de Valencia Sostenible y de sus estatutos.

El segundo punto es dar cuenta de los arcuerdos del Patronato de la Fundación València, Clima y Energeía del 21 de noviembre sobre el procedimiento de extinción y liquidación y un tercer punto sobre los acuerdos del Patronato de la Fundación CEMAS sobre la extinción y liaquidación.