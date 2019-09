Vecinos denuncian el desalojo de siete familias para hacer apartamentos Jesús Arrue (i) y Teresa Ramón, vecinos afectados. / damián torres Un fondo extranjero no quiere renovar el alquiler a los afectados, entre los que figuran una mujer de 84 años, una joven parada con un hijo, un pintor y un artista fallero LOLA SORIANO Martes, 1 octubre 2019, 01:15

valencia. No es el primer caso, pero parece que tampoco será el último si ninguna administración pone remedio. Siete familias de Ciutat Vella denuncian que corren peligro de quedarse sin su casa de alquiler porque el edificio de Caixers 2, a un paso de la Lonja y del Mercado Central, lo ha comprado un fondo extranjero para apartamentos turísticos.

Los afectados aseguran sentirse desprotegidos y afirman que han pedido ayuda al Ayuntamiento de Valencia, concretamente a Desarrollo Urbano, «y no nos han ayudado».

Según detallan, una empresa con capital de Rumania ha adquirido el inmueble de ocho pisos y dos plantas bajas «y quieren que nos vayamos para hacer reformas y no nos quieren ir renovando el alquiler. A algunos les termina en breve, a otros nos queda un año, pero si nadie nos ayuda, nos van a expulsar del barrio», indica Jesús Arrue, uno de los afectados.

Este vecino es artista, tiene 46 años, y llega ya 15 años residiendo en esta finca. Afirma que «pago 390 euros y no nos podríamos ir a otra zona del barrio porque los alquileres se han subido por las nubes. En algunos piden 700 euros y en otros 1.500 euros. Eso es inasumible».

Según los residentes «los actuales alquileres que se ofrecen ahora en el centro histórico son casi todos para turistas, no para vecinos. Al final el barrio se está quedando sin vecinos por la presión inmobiliaria y el Ayuntamiento mira a otro lado».

En esta finca viven familias muy jóvenes que están en peligro de quedarse sin casa y también casos extremos como el de Teresa Ramón, vecina de 84 años. Es la única inquilina de renta antigua, «por lo tanto, me tienen que respetar el contrato», indica. Según explican los vecinos quieren que se vaya durante la reforma «y veremos si le dejan volver porque tampoco queremos que la reubiquen fuera del barrio donde ha vivido toda la vida».

«Estoy desde 1968 en esta finca, primero en un piso y en el actual estoy desde 1973. Si no me dejan quedarme en el Carmen, me arrancan mi vida», indica Teresa.

Entre los afectados también hay una mujer que está en situación de desempleo y con un menor a su cargo o, por ejemplo, Miguel Hache, artista fallero y autor de la falla municipal infantil de 2018. «A finales de abril nos llegó el aviso de que no nos quieren renovar y quieren que la gente se vaya conforme acaben los contratos. Nos dieron la cuenta del nuevo propietario y seguimos pagando las mensualidades, pero nos sentimos en el limbo», comenta Miguel Hache. El artesano añade que «lo que queremos es hacer barrio y que no sea todo turismo».

Los afectados van a hacer campaña de movilización con la ayuda del colectivo 'Veïnat en perill d'extinció' «porque lo que queremos es quedarnos» y entre las propuestas, lanzan la idea de que «el Ayuntamiento adquiera la finca y la destine a casas públicas». Critican que «hay viviendas públicas cerradas porque no tienen dinero para acondicionarlas».

Desde la asociación de vecinos Amics del Carmen, Toni Casola, afirma que «la compra de fincas y la expulsión de vecinos es un goteo constante. Al final no van a quedar vecinos y lo más grave es la ausencia de las administraciones, que no hacen nada. Hay pisos vacíos en la calle Murillo y en otros puntos y están cerrados».