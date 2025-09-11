Valencia recibirá 568.000 cruceristas en 2026, un 30% menos que este año

El Ayuntamiento de Valencia liderado por María José Catalá se propuso limitar la llegada de cruceros a la ciudad de Valencia, o por lo menos ... fomentar «un turismo responsable de estos grandes barcos» que llegan al puerto de la ciudad. De hecho, la propia alcaldesa anunció en un evento de LAS PROVINCIAS el año pasado que quería acabar con los «megacruceros», término acuñado por la primera edil que nunca se ha llegado a definir con exactitud. A este respecto, el inicio y desarrollo de las obras en el Puerto de Valencia y las negociaciones del Consistorio con la autoridad portuaria han conseguido que la llegada de estos buques se reduzca considerablemente en 2026. Concretamente, serán 265.000 pasajeros menos respecto al curso actual (un 30%) y el número de naves durante el año pasará de 302 a 271.

La ciudad de Valencia recibe a lo largo del curso actual más de 833.000 cruceristas, una cifra que casi supera el número de habitantes de la capital del Turia (844.000 según el censo del Ayuntamiento). A este respecto, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ya ha publicado el número de pasajeros que atracarán en el cap i casal el año que viene, y la cifra se reduce de manera considerable. Concretamente, desciende un 30%, y es que en 2026 serán un máximo de 568.000 turistas llegados en estos grandes buques. Estas cifras indican que uno de cada tres cruceristas llegados este año ya no visitará la ciudad el año que viene.

En número de barcos, la reducción es de un 10%. De los 302 navíos que han pasado o pasarán a lo largo de este año, en 2026 atracarán un máximo de 271 buques. Una reducción que ya se presuponía antes de la publicación de las cifras oficiales, pues desde el Puerto de Valencia anunciaron que, con el desarrollo de las obras en las instalaciones, se limitaría la entrada de buques de más de 300 metros de eslora por falta de espacio en los muelles. De hecho, en 2026 no será posible utilizar espacios de atraque de buques que actualmente están disponibles, como son los muelles 'Dique del Este' y el muelle 'Levante'. Pese a ello, la reducción final presentada en las previsiones muestra que no se reduce tanto la llegada de cruceros, pues los espacios libres que dejaban los de 300 metros de longitud (uno de cada cuatro en 2025) ha sido sustituido en algunos casos por otros cruceros de menor tamaño.

Este periódico ha preguntado a la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento de Valencia por los motivos a partir de los cuales se ha reducido la llegada de cruceros. Desde el Puerto de Valencia indicaron que tan sólo se limitan a ofrecer los datos pero no realizan valoraciones. Sin embargo, desde el Consistorio aseguraban que el descenso experimentado viene provocado «fruto de la estrategia pactada entre el Ayuntamiento y el Puerto de Valencia», según indicaron fuentes municipales.

A este respecto, se cumple uno de los objetivos de Catalá, quien ya incidió en la necesidad de reducir la llegada de los cruceros. Sin embargo, hay otro que se le resiste. Y es que la alcaldesa también confesó que quería reducir la llegada de aquellos navíos que sólo pasaran horas en la ciudad y no hicieran noche. Sin embargo, en las previsiones facilitadas por la APV destaca que ninguno de los buques confirmados para la temporada que viene descansará en la ciudad. Todos llegarán con la salida del sol y se marcharán antes de que anochezca.

Eso sí, debido a la limitación del espacio que supone el desarrollo de las obras de ampliación del puerto, se debía instaurar una serie de normas para dictaminar el orden de prioridad para atracar según las navieras interesadas. Así, Ayuntamiento de Valencia y Autoridad Portuaria pactaron que en caso de recibir un excedente de peticiones de amarre para fechas similares, tendrían preferencia de acceso aquellos navíos que tuvieran como base el Puerto de Valencia. Esto es, que al menos entre un 30% y un 100% de sus pasajeros iniciara o finalizar su viaje en o desde la ciudad. También se han priorizado buques con base parcial en Valencia (10%-30% de pasajeros iniciando/finalizando viaje en Valencia, así como se prefieren navieras según el número de escalas que la compañía hizo en Valencia durante la temporada 2024.