Crucero Queen Victoria atracado en el puerto de Valencia. Jesús Signes

Valencia recibirá 568.000 cruceristas en 2026, un 30% menos que este año

Las obras en el puerto y la estrategia por parte del Ayuntamiento reducen de 302 a 271 el número de grandes barcos que llegarán a la ciudad

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:59

El Ayuntamiento de Valencia liderado por María José Catalá se propuso limitar la llegada de cruceros a la ciudad de Valencia, o por lo menos ... fomentar «un turismo responsable de estos grandes barcos» que llegan al puerto de la ciudad. De hecho, la propia alcaldesa anunció en un evento de LAS PROVINCIAS el año pasado que quería acabar con los «megacruceros», término acuñado por la primera edil que nunca se ha llegado a definir con exactitud. A este respecto, el inicio y desarrollo de las obras en el Puerto de Valencia y las negociaciones del Consistorio con la autoridad portuaria han conseguido que la llegada de estos buques se reduzca considerablemente en 2026. Concretamente, serán 265.000 pasajeros menos respecto al curso actual (un 30%) y el número de naves durante el año pasará de 302 a 271.

