El puerto de Valencia registra un repunte de cruceristas en julio tras seis meses de bajada

Julio acaba con la tendencia a la baja en lo que se refiere a llegada de cruceristas a la ciudad de Valencia. Si en los ... primeros seis meses del año el número de pasajeros que desembarcaban en el muelle del puerto valenciano era notablemente inferior respecto al 2024, la llegada del verano ha cambiado la situación, según el último Boletín Estadístico de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

Unos 118.000 cruceristas pasaron por la ciudad en uno de los meses con más movimientos previstos en el muelle de cruceros -una treintena de expediciones estaban programadas para julio-, lo que supone un incremento del 7,63% respecto al mismo mes del año previo. No obstante, en los últimos doce meses, el número de viajeros ha descendido un 0,44%.

En lo que va de año por la terminal de cruceristas ya han pasado 430.223 pasajeros, lo que supone un 7,63% más que en los primeros siete meses del pasado curso, cuando habían desembarcado 399.735 viajeros. En total, desde enero a julio casi 900.000 pasajeros han pasado por el puerto de Valencia, siendo superior el número de usuarios de líneas regulares (466.549) superan a los de crucero.

Tras un arranque en el que el número de viajeros se redujo considerablemente, los cruceristas volvieron a abarrotar la ciudad, con varios días en los que hasta tres barcos amarraron en el puerto valenciano.

Cabe recordar que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tiene intención de limitar la llegada de grandes buques a la ciudad para ordenar de algún modo este tipo de turismo.

Algo que se ha conseguido durante los primeros meses del curso. En mayo, el descenso de cruceristas fue del 2,62%, una tendencia que se ha mantenido todo el año, con la excepción de abril, que apenas tuvo un movimiento del 0,41% respecto al mismo mes de 2024. Así, en marzo la bajada fue del 13,41%, en febrero del 21,58% y en enero del 22,78%, según el boletín de la APV. En junio, el aumento de visitantes procedentes de curceros fue del 4,88% respecto a junio de 2024.

El tráfico de mercancías crece en lo que va de año

Valenciaport gestionó en julio 492.874 TEUs (contenedores de 6,1 metros) y entre enero y julio 3,26 millones. Los datos de julio representan un incremento mensual del 6,88% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el acumulado de los siete primeros meses refleja un aumento del 4,28%.

En términos interanuales, durante los últimos doce meses las terminales gestionadas por la Autoridad Portuaria de València (APV) han movido 5,6 millones de TEUs, un 8,43% más que en el mismo periodo del ejercicio previo.

Por peso, los muelles de la APV han operado en los siete primeros meses del año 47,75 millones de toneladas (incluida pesca y avituallamiento), un 1,06% menos, descenso motivado en parte por la caída de algo más del 10% en la manipulación de graneles sólidos.

En conjunto, Valenciaport mantuvo en julio la tendencia de los últimos meses: crecimiento en los contenedores llenos de exportación (+3,53%) e importación (+17,52%) y retroceso en los transbordos (-2,23%).

En cuanto al tráfico Ro-ro (Roll-on/Roll-off), es decir, mercancía que embarca o desembarca con sus propias ruedas —plataformas de camiones, camiones, vehículos…—, en lo que va de año se han gestionado 8,37 millones de toneladas mediante esta modalidad, con un total de 318.650 UTI (unidades de transporte intermodal), lo que supone un incremento del 3,65%.

Respecto al transporte ferroviario, el acumulado anual alcanza casi 2 millones de toneladas (exactamente 1.929.762), un 9,09% más que en el mismo periodo de 2024.