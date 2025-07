Uno de cada cuatro cruceros no atracará en 2026 por las obras en el Puerto de Valencia

La llegada de cruceros al puerto de Valencia se ha convertido en uno de los aspectos más importantes para el actual Ayuntamiento a la ... hora de gestionar el turismo en la ciudad. Tanto es así que la alcaldesa María José Catalá desveló en LAS PROVINCIAS su intención de limitar la llegada de estos grandes buques a la ciudad. Pues bien, las obras de ampliación de la infraestructura portuaria echarán un cable para cumplir con los deseos de la primera edil. Y es que los trabajos para crear una nueva terminal no permitirán el acceso de algunos buques por falta de espacio.

La alcaldesa Catalá utilizó el término 'megacruceros' para distinguir algunos navíos de otros. La primera edil afirmó a este periódico que el crucerista, si no hace noche en la ciudad y sólo pasa unas horas de visita en los puntos más emblemáticos no gasta lo suficiente como para compensar la saturación de la ciudad en algunos enclaves. Sin embargo, el Ayuntamiento nunca ha llegado a aclarar exactamente qué es un 'megacrucero', así que es imposible saber qué naves verían limitado su acceso a la ciudad.

En esta línea, hasta ahora no se ha limitado de ninguna manera el paso de cruceros por el puerto de Valencia. Pese a ello, de mayo de 2024 a junio de 2025 se redujo la presencia de este tipo de turistas un 7,7% con respecto a la misma etapa de la campaña anterior. El descenso de estos visitantes, según el Consistorio, respondía a una estrategia municipal para «ordenar el paso de los cruceros», pero a nivel normativo no ha cambiado nada por el momento.

Con todo ello, las obras de ampliación del Puerto de Valencia modificarán de cara a 2026 la entrada de estos grandes buques. Según la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), los trabajos estarán en pleno apogeo en 2026, así que los muelles para cruceros se limitarán a dar servicios a buques de menos de 300 metros de eslora. Por lo tanto, ya no estarán disponibles los muelles 'Dique del este' ni muelle 'Levante' que se han habilitado para el año 2025. En total, un 25% de los cruceros que han pasado por Valencia en 2025 no podrán hacer el año que viene. Uno de cada cuatro grandes naves no tendrá espacio para realizar su parada en la capital del Turia.

De esta manera, y casi sin quererlo, las obras de ampliación de la infraestructura estarían cumpliendo el deseo de la alcaldesa al no permitir la entrada a la ciudad de los buques más grandes y con una capacidad mayor de pasajeros.

En total son hasta 74 cruceros de más de 300 metros de eslora los que están planificados en 2025 para que atraquen en Valencia. Más del 90% de estos tienen una capacidad superior a los 5.000 pasajeros, y ninguno de ellos pasa la noche en la ciudad. Desde la Autoridad Portuaria se afirma que se está trabajando para reordenar el tráfico de cruceros en la ciudad vistos los cambios que provocan las obras en el puerto, pero lo que parece seguro es que la presencia de cruceristas en Valencia debería mantener su tendencia a la baja.

Con la cantidad de muelles limitada por las obras y la falta de espacio para los barcos más grandes, Valencia podría utilizar este próximo año como curso de estudio y prueba para ese ideal de la alcaldesa de Valencia a la hora de impedir la llegada excesiva de cruceristas a la ciudad. En 2026 no hará falta un control político a la llegada de cruceros, pues los trabajos de ampliación han salvado la papeleta.